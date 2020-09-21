21 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ежегодный пробег памяти П.М.Машерова соберет любителей спорта в Сенно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Сенненском райисполкоме.

Марафон состоится 26 сентября в 32-й раз. Традиционно его участниками станут представители различных уголков Витебской области. Ожидаются также ветераны пробега из других областей Беларуси.

Дистанции, которые организаторы предлагают преодолеть по улицам города и его окрестностям, рассчитаны на любой уровень подготовки: 1 км, 3 км, 5 км и 10 км. Последние две - только для взрослых бегунов. В остальных в различных возрастных категориях могут посостязаться даже дети от семи лет (7-9 лет - только 1 км) и подростки. Откроют старты малыши в возрасте до 6 лет. В этом году планируется участие около 50 самых маленьких бегунов. Им предстоит преодолеть дистанцию в 200 м. На финише каждый ребенок будет поощрен сладким призом.

Массовый забег начнется с центральной площади Сенно. Церемония награждения участников и концертная программа запланированы на послеобеденное время. Также для всех гостей мероприятия будут работать различные тематические интерактивные площадки, состоится презентация инвестиционного потенциала Сенненского района и Витебской области.

Основной организатор мероприятия - Сенненский райисполком.-0-