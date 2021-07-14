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14 июля 2021, 14:04

Проблема авиационного шума, открытие хостела - с чем обращались граждане к Турчину в Смолевичах

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива
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14 июля, Смолевичи /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел сегодня в Смолевичах личный прием граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием записались более 10 человек из Минска, Смолевичей и Смолевичского района. Решать вопросы гражданам помогали глава области, председатель райисполкома, руководители отраслевых организаций и предприятий.

Часть обращений касалась земельных участков. Так, на прием попал житель столицы Константин Козел с обращением об изменении целевого назначения территории в деревне Смольница Смолевичского района. "Купил участок несколько лет назад, но не обратил внимание на его назначение. Оказалось, он приспособлен под ведение личного подсобного хозяйства, хотя я планировал построить там дом для внуков. Пытаюсь решить вопрос, но пока не получается. Может, вы поможете или подскажете, как это можно сделать?" - спросил мужчина.

Губернатор ответил, что проблем с земельными участками в Минской области много, особенно в Колодищанском сельсовете. "Территорию для личного подсобного хозяйства предоставляют бесплатно, поэтому желающих получить землю много. Есть и такие личности, которые оформляют в пользование землю для ведения хозяйства, а после начинают просить перепрофилировать ее под строительство частного дома. Я не приветствую подобное. Если хочешь построить дом, плати за землю, а если получаешь ее бесплатно для личного подсобного хозяйства, используй под это дело или верни обратно, если передумал. Дать согласие на изменение назначения участка не имею права. Это незаконно", - подчеркнул Александр Турчин. Он также отметил, что скоро будут внесены изменения в земельное законодательство: проработают некоторые проблемные вопросы.

Благоустройство пешеходной дорожки от деревни Подыгрушье до железнодорожной станции "Загорье" беспокоит Анну Великанову. Она рассказала: тропинка проходит по пахотным землям, другой дороги нет. "Люди часто ей пользуются, но попытки ее благоустроить пока не принесли результата. Решить вопрос надо, потому что зимой по ней пройти невозможно", - рассказала женщина. Губернатор ответил: участок небольшой, поэтому асфальтирования ждать не стоит, но гравийную дорогу для граждан сделают.

Тамара Дидуэль и Петр Шабловский приехали рассмотреть с губернатором план компенсирующих мероприятий для устранения авиационного шума, который создается при полетах воздушных судов над деревней Пятилетка: населенный пункт рядом с аэропортом. Ранее проведенные измерения звукового барьера показали превышение практически на 20%. "Вариантов решения проблем было много. В частности, нас планировали отселять, но не все согласились. Понятно: не каждый готов покидать дом, менять место жительства", - рассказала Тамара Дидуэль. Она добавила: есть те, кто согласен остаться в деревне, несмотря на близость аэропорта, но они просят обеспечить их базовыми удобствами - газом, водой, интернетом.

Глава области поручил местным властям опросить жителей, узнать, готовы ли они переселиться, чего им недостает в деревне и как они видят решение проблем.

Григорий Калинников столкнулся с трудностями при открытии страйкбольного тира и хостела в Смолевичах по ул.Садовой, 5. "Сначала райисполком сказал, что проблем не возникнет. Реализовать идеи тем временем пытаюсь уже пять лет. Непонятны требования. Реконструкция то необходима, то нет, аналогичное происходит и с проектно-сметной документацией. Мне нужен конкретный ответ, что надо сделать для открытия объектов", - сказал мужчина. Губернатор пообещал решить проблему. Вопросом займется его заместитель Александр Кручанов.

На приеме также обсуждались темы подтопления подвала и подъезда жилого дома, установки компьютерного томографа в реабилитационном комплексе смолевичской поликлиники, строительства крупного продовольственного магазина, спортивных объектов и детских площадок в агрогородке Слобода. По всем вопросам даны разъяснения, решение проблем взято на контроль.-0-

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