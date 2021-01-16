Проблема ЖК "Грушевский посад" требует кардинальных решений - Мингорисполком

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с долгостроем ЖК "Грушевский посад" в столице требует кардинального решения, оно вырабатывается. Об этом сообщил сегодня в ходе прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

В столице, по словам Дмитрия Микуленка, два основных проблемных долгостроя в сфере жилищного строительства: ЖК "Апрель" (на ул. Быховской) и "Грушевский посад" (пр. Дзержинского - ул. Щорса).

"По Быховской первый пусковой введен, второй сейчас в работе, надеемся, что он будет достроен. Пока мы там вмешиваемся только административными рычагами", - сказал Дмитрий Микуленок.

А по "Грушевскому посаду", добавил он, проблема серьезнее. "Мы сейчас отрабатываем с уполномоченными органами несколько вариантов. Будет принято какое-то решение. Эта проблема требует кардинальных решений", - заключил первый зампред исполкома.

Строительные работы на объекте с многоквартирными жилыми домами с подземными гараж-стоянками были приостановлены еще весной 2020 года. Процент готовности секций №1 и 2 - 93%. Секции №3,4 - 30%. Заказчиком является ООО "Жилстройкомплект", владелец компании находится за границей.-0-