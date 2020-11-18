Проблемный участок теплосети в Пинске стал объектом разбирательства на онлайн-приеме в облисполкоме

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проблемный участок теплосети в Пинске стал объектом разбирательства во время онлайн-приема граждан председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом, передает корреспондент БЕЛТА.

К губернатору обратилась член потребительского жилищного кооператива №20 по ул.Первомайской, 195. От имени жильцов многоквартирного дома пинчанка попросила содействия в передаче в городскую коммунальную собственность участка наружной тепловой сети длиной 147 м. Он, как и сам дом, эксплуатируется с 1984 года и находится в технически неудовлетворительном состоянии. Только в прошлом году его ремонтировали четыре раза - и все за счет членов кооператива, поскольку ПЖК не состоит на техническом обслуживании ЖРЭУ и самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность.

Находившийся на прямой связи председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец пояснил, что практически все теплосети в городе уже повсеместно переданы в ведение РУП "Брестэнерго". Предприятие готово взять на баланс и участок трубы по ул.Первомайской, но только после его реконструкции. В своем требовании энергетики ссылаются на межведомственный документ, принятый тремя профильными министерствами в 1994 году. Между тем ориентировочная стоимость работ составляет Br49 тыс. - примерно Br300 на квартиру.

"Вообще-то это не совсем правильно: подводящая сеть к дому не должна быть на балансе кооператива. У них нет специалистов ни на обслуживание этой сети, ни на ремонт. Я понимаю, что они сами, полностью за свои деньги не смогут сделать ремонт. Какой смысл вешать эти затраты на людей? Дай бог, чтобы они в доме своем разобрались - с лестничными площадками, дверями, окнами, подвалами", - заметил Анатолий Лис.

Он предложил сообща решить проблему. "Помогать мы вам будем - бюджет, энергетики, может быть, организация, которая подает в дом тепло. Но жильцы тоже должны принять долевое участие и оказать посильную помощь в финансировании работ. Соберем деньги, в установленном порядке после отопительного сезона сделаем ремонт теплосети и тогда решим, на чей баланс ее передать", - заключил губернатор.

О непростой ситуации, в которую попала ее семья, рассказала многодетная мама из Березы. Женщина хотела бы использовать семейный капитал на погашение кредита, полученного 10 лет назад на строительство дома. Однако на свое обращение в банк она получила отказ, поскольку формально кредитополучателем является бывший супруг. Руководитель области поручил юристам разобраться в жизненной коллизии. Не исключено, что этот случай станет поводом обращения к главе государства.

Во время дистанционного приема также были звонки по поводу кредитования покупки жилья на вторичном рынке, возможности получения биологу медицинской специальности в интернатуре. По всем обращениям заявителям дадут ответы в установленный срок.-0-