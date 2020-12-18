Проблему с интернетом в аудиториях БрГТУ поможет решить общественная приемная

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В общественной приемной Брестской областной организации РОО "Белая Русь" взяли на контроль вопрос обеспечения интернетом аудиторий Брестского государственного технического университета, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя организации Василий Лащ.

С такой проблемой в общественную приемную обратился староста группы второго курса факультета электронно-информационных систем. Студент посетовал на плохой интернет, а то и вовсе его отсутствие, в аудиториях второго корпуса вуза.

Все бы ничего, но именно в этом корпусе на кафедрах интеллектуальных информационных технологий, ЭВМ и систем занимаются будущие айтишники. По словам студента, ребят-программистов устроила бы даже локальная сеть.

"Мы беседовали с ректором по этому поводу. По его словам, все вузовские аудитории, где интернет необходим, им обеспечены. Wi-Fi есть также в студенческом общежитии. Исключение могут составлять помещения, предназначенные исключительно для лекций, где нет острой необходимости в Wi-Fi. Тем не менее ректор пообещал более детально разобраться в вопросе, изучить потребность в интернете", - сказал Василий Лащ.

Новый ректор БрГТУ Александр Баханович - член республиканского совета РОО "Белая Русь". Во время встречи в ректорате ее участники обсудили проекты и акции общественного объединения, которые планируют провести в ближайшее время. Первичная организация "Белой Руси" в Брестском государственном техническом университете - одна из самых крупных в области, в ней насчитывается около 1,3 тыс. человек.

Всего в Брестской области членами РОО "Белая Русь" на 1 декабря являлись 27 955 человек - почти на 500 больше, чем на аналогичную дату прошлого года.-0-