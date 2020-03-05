Пробный пуск завода белой жести в Миорах должен состоятся в мае

5 марта, Миоры /Корр. БЕЛТА/. Комплекс факторов повлиял на сроки строительства завода по производству белой жести в Миорах. Пробный пуск производства запланирован на май. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов при посещении предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Металлопрокатный завод по производству металлического листа и белой жести в Миорах строится более четырех лет. Проект реализуется в соответствии с Госпрограммой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и указом от 9 июня 2014 года №271. Объем инвестиций составляет почти 400 млн евро. Главным инвестором строительства Миорского металлопрокатного завода является австрийская компания ММРZ GmbH. Пуск был намечен на четвертый квартал 2019 года. Однако инвестор столкнулся с трудностями: масштабная стройка развернулась на участке площадью более 40 га с болотистой почвой. И на укрепление фундамента пришлось затратить больше времени и средств, чем планировалось (почти весь грунт под основным корпусом был заменен на песок). Это было необходимо, чтобы завод мог нести запланированную нагрузку - вес оборудования измеряется тысячами тонн, плюс 10 тыс. куб.м бетона в фундаменте.

По мнению Леонида Анфимова, причины для задержки объективные: часто, когда имеет место параллельное проектирование и составление бизнес-плана, приходится вносить корректировки. К тому же несколько переоценили свои возможности инвесторы. "Не учли, что грунты не соответствовали первым проектно-изыскательским работам. Никто не ожидал, что придется вынимать огромные пласты торфа, до 20 м в глубину, чтобы забить сваи. Это повлекло удорожание и увеличение сроков выполнения работ, - рассказал председатель КГК. - Также возник вопрос финансирования: не исполнялись договоренности с кредитующими банками не только в Беларуси, но и за рубежом. Повлиял и субъективный фактор - отношение отдельных руководителей, которые призваны сопровождать инвестиционные проекты такого масштаба в республике. Наслоение всех факторов привело к тому, что пока проект не реализован".

На данном этапе общестроительные работы по первому этапу проекта завершены, идет наладка оборудования. На днях, наконец, решился вопрос с кредитованием. Поэтому ожидается, что в мае будет пробный пуск первой очереди производства на 150 тыс. т белой жести. К концу года, по словам председателя КГК, планируется запустить предприятие на предпроектную мощность, а потом постепенно выходить на запланированные 240 тыс. т.

Леонид Анфимов напомнил о задаче, поставленной Президентом в Послании белорусскому народу и парламенту, - наметить на ближайшую перспективу проекты будущего. "Чтобы наша страна позиционировалась как высокотехнологичная, научная. Этот завод можно смело отнести к таким проектам. Аналогов ему, насколько я знаю, нет, - отметил глава контрольного ведомства. - Уже есть контракты, заявки поданы на 800 тыс. т металла. Это говорит о перспективах дальнейшего функционирования завода".

Он подчеркнул инновационность проекта, которая заключается в создании производства принципиально новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции - белой жести толщиной от 0,1 мм. Такие рулонные листы затем будут поставляться заказчикам для изготовления различного рода тары и крышек для консервирования продукции. Свое применение белая жесть нашла даже в изготовлении потолков. "Фактически мы закроем потребность внутреннего рынка в белой жести и изделиях из нее, которые пока завозятся из-за границы. И это экспортно ориентированный проект: 80% продукции будет поставляться на зарубежные рынки", - добавил Леонид Анфимов.

После начала деятельности предприятие, по сути, станет градообразующим для района. На всем комплексе предполагается создать более 600 рабочих мест. Уже сейчас в штате завода по выпуску металлического листа и белой жести 350 человек. В том числе это привлеченные профильные специалисты, которым требуется постоянное жилье. Для работников инвестором построены шесть 8-квартирных домов, возводится 40-квартирная пятиэтажка.-0-