Пробный розжиг факела строящегося комплекса гидрокрекинга провели на Мозырском НПЗ

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пробный розжиг факела строящегося комплекса гидрокрекинга провели в ОАО "Мозырский НПЗ". Завод работает устойчиво, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

По оценке генерального директора ОАО Виталия Павлова, предварительные итоги июля показывают, что этот месяц коллектив предприятия может занести себе в актив. "Начало августа также складывается благоприятно: технологические объекты загружены максимально, нет проблем с реализацией продукции. Начали пусконаладочные операции на установке производства водорода комплекса H-Oil, успешно произведен пробный розжиг факела строящегося комплекса гидрокрекинга. Это хороший пример постепенного ввода в эксплуатацию технологических объектов комплекса гидрокрекинга", - подчеркнул руководитель во время оперативного совещания с представителями структурных подразделений.

На совещании Виталий Павлов поблагодарил коллективы за работу. Он обратил внимание на необходимость и в дальнейшем добросовестно выполнять свои должностные обязанности, не поддаваться ни на какие провокации, стараться сохранить стабильность и безопасность в городе и стране. Это позволит и дальше развивать предприятие, оставаться единой, сплоченной командой.

Как сообщалось, строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект на предприятии в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,2 млрд. По сути комплекс является заводом в заводе. Он включает три основных установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-