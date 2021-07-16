Продавцы рынка в Гродно не использовали защитные маски - прокуратура вынесла предписание

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно организовала рейдовое обследование филиала "Центральный рынок" Гродненского облпотребобщества, чтобы снизить риск распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.
При посещении объектов выяснилось: их сотрудники не полностью выполняли санитарно-эпидемиологические требования. Продавцы крытого продовольственного рынка не использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания, что в период регистрации случаев заболевания COVID-19 могло повлечь распространение инфекции и создать угрозу безопасности граждан.
Прокурор Гродно Владимир Клишин вынес председателю правления Гродненского облпотребобщества предписание, в котором потребовал устранить нарушения закона. Одновременно прокурор города указал главному врачу Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии на необходимость незамедлительно наладить надлежащий контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий со стороны работников торговли и общественного питания. Исполнение акта надзора взято на контроль.-0-