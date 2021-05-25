25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Продажу алкоголя ограничат в Гомеле в дни последних звонков и выпускных вечеров, сообщили БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

Такое решение подписано в Гомельском горисполкоме. Ограничение действует в день проведения торжественных линеек по случаю последних звонков в этом учебном году: с 08.00 29 мая до 08.00 30 мая. Аналогичные меры вводятся и с 08.00 10 июня до 08.00 11 июня в связи с выпускными вечерами в школах, гимназиях и лицеях.

Исключение - объекты общественного питания, где эта продукция реализуется в розлив. Решением установлено, что ограничения не распространяются и на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

В соответствии с решением Гомельского облисполкома на территории Гомеля в этот период не будет осуществляться розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с долей этилового спирта не более 7%.-0-