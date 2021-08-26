Продажу слабоалкогольных напитков ограничат в Минской области

Продажа пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7% запрещается круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, в том числе расположенных в местах массового отдыха у водоемов. Исключение составляют павильоны и автомагазины, которые обслуживают жителей в сельских населенных пунктах в установленном законодательством порядке.





Реализация данной продукции также запрещается в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, и во время выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08.00 дня проведения указанных мероприятий до 08.00 следующих за ним суток.





Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажу пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7% ограничат в Минской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.