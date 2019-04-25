Продолжается мониторинг ситуации на месте лесного пожара под Гродно

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на месте масштабного лесного пожара в Гродненском районе контролируется спасателями и специалистами лесхоза. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев, передает корреспондент БЕЛТА.

Информация о том, что за агрогородком Гожа горит лес, поступила 24 апреля около 14.30. Ближе к полуночи пожар был потушен.

"При ликвидации природных пожаров есть такое понятие, как окарауливание. На месте дежурят наши сотрудники и представители лесхоза. Они тушат мелкие очаги, которые еще есть на месте пожара: где-то горят кочки, где-то корни деревьев. Ситуация под контролем. Угрозы распространения огня нет", - отметил Александр Ясев.

Пожар в Гродненском районе уничтожил около 30 га леса Информация о том, что за агрогородком Гожа горит лес, поступила 24 апреля около 14.30. Огонь двигался в сторону Литвы. Потушить пожар удалось лишь ближе к полуночи.

Этот лесной пожар спасатели называют самым сложным с начала года. Ситуацию усугублял сильный ветер. Как только его порывы стихли, пожар был оперативно ликвидирован.

Для тушения было задействовано 346 человек - спасатели, работники УВД, лесного хозяйства, военнослужащие, специалисты медицинской помощи и общества Красного Креста, а также 70 единиц техники. Было введено ограничение въезда автотранспорта на территорию Беларуси, организована защита грузового автотранспорта на выезде из страны. В населенных пунктах Плебанишки, Чернуха и Привалка были выставлены пожарные посты. Для мониторинга обстановки привлекался вертолет МЧС.

По предварительным оценкам, огонь уничтожил лес на площади в 30 га. Обстоятельства и причины возникновения пожара выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ситуация в лесном фонде региона остается сложной. По данным на 25 апреля, в 11 районах уже введен запрет на посещение лесов.

Как рассказал Александр Ясев, с начала года в области произошло около 30 лесных пожаров, также зафиксировано свыше 200 случаев загорания сухой растительности. Практически во всех случаях возгорания произошли из-за человеческого фактора.-0-