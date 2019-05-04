4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Средняя продолжительность пребывания туристов в агроэкоусадьбах Гомельской области увеличилась до 3-4 дней. Об этом рассказал журналистам начальник управления спорта и туризма облисполкома Денис Езерский на фестивале экотуризма, этнокультуры и активного семейного отдыха "РанчоАгроТурФест", передает корреспондент БЕЛТА.

В Гомельской области действует 156 агроэкоусадеб. Хозяева каждой из них развивают свою изюминку, стараясь предложить посетителям уникальный продукт. Многие включают в программу пребывания конные прогулки, сплавы по реке, рыбалку, охоту и другие услуги. В ряде усадеб воссоздают колоритные обряды Полесского региона. Самая вкусная фишка - гастрономическая. Фирменные блюда в усадьбах готовят по старинным рецептам.

Ежегодно гостеприимство владельцев агроэкоусадеб юго-восточного региона оценивают более 30 тыс. человек.

На начальных этапах развития агроэкотуризма в регионе в среднем гости останавливались в усадьбах на 1-2 дня. В настоящее время этот показатель развития агроэкотуризма увеличился вдвое. Также показывает динамику и средний чек гостя, а, соответственно, растет и прибыль.

Вместе с тем Денис Езерский подчеркнул необходимость активизации владельцев агроэкоусадеб по продвижению своих услуг. Выставочно-ярмарочная деятельность - одно из направлений, которое позволит им выйти на новый уровень. Как минимум - наладить контакты с туроператорами, которые могут включить посещение той или иной агроэкоусадьбы в карту своих предложений. Ежегодно управление спорта и туризма Гомельского облисполкома участвует в порядка 20 таких мероприятиях, значительная часть которых - международные. При этом владельцам агроэкоусадеб оплачивают площади для размещения презентационных стендов. Используют эту возможность пока далеко не все.

Также межведомственный экспертно-координационный совет с представителями управления спорта и туризма облисполкома, налоговой инспекции и других структур ежегодно проводит информационно-разъяснительные встречи с хозяевами усадеб в разных районах области.

Возможность познакомиться с многообразием и особенностями агроэкотуризма в регионе дает также весенний фестиваль экотуризма, этнокультуры и активного семейного отдыха "РанчоАгроТурФест", который проходит в эти дни в Гомельском районе. В течение двух дней - 4-5 мая - свой потенциал представят представители 20 агроэкоусадеб, 5 фермерских хозяйств и 15 танцевальных коллективов. Гостей собирает гостинично-развлекательный центр "Ранчо" в поселке Студеная Гута.-0-