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10 сентября 2020, 18:30

Продукцию для больных фенилкетонурией будут производить в Марьиной Горке

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое производство продукции для людей, больных фенилкетонурией, начнется в октябре в Марьиной Горке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

На днях опытное производство посетили заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, представители БСЖ, Палаты представителей во главе с председателем Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмилой Макариной-Кибак, а также председатель Белорусского общественного объединения помощи детям, больным фенилкетонурией, "Будущее без границ" Юлия Артюх.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, эту продукцию в Беларуси ждут взрослые и дети, у которых диагностировано генетическое заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот. По информации НПЦ НАН Беларуси, в Марьиной Горке будут производить каши быстрого приготовления, макаронные изделия, смеси для выпечки кексов и печенья, смеси для приготовления картофельного пюре и клецек, гречневую и кукурузную крупы, а также сухие молочные продукты с пониженным содержанием белка. Планируется выпуск 12 наименований низкобелковых продуктов по рецептурам, разработанным в НПЦ НАН по продовольствию.

Проведен ряд дегустационных мероприятий, получены хорошие отзывы. Продукция нравится детям. К тому же ее цена в 2-2,5 раза ниже, чем на импортные аналоги.

По словам Елены Богдан, на некоторые позиции получены разрешительные документы, которые дают право закупать данную продукцию для учреждений образования.

Как подчеркнула Людмила Макарина-Кибак, открытие массового производства такого питания - пример решения очень сложного вопроса на государственном уровне. Это позитивный результат работы Академии наук, парламента и Минздрава с представителями организации, представляющей интересы пациентов с фенилкетонурией.

В Беларуси от этого редкого генетического заболевания страдают более 500 человек. Ежегодно в стране рождаются 15-20 детей с таким диагнозом. У больных нарушено расщепление фенилаланина (незаменимой аминокислоты), который накапливается в крови и оказывает токсическое действие на организм. Низкобелковые продукты - важная составляющая жизнеобеспечения таких пациентов.-0-

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Министерство здравоохранения Минская область продукты питания
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