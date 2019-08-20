Продукцию для дорожной отрасли будет производить новый резидент СЭЗ "Минск"

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СЭЗ "Минск" зарегистрирован новый, десятый в этом году резидент - ОАО "Дорстройиндустрия". Компания будет реализовывать инвестиционный проект по модернизации производства железобетонных и бетонных изделий и конструкций, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Предприятие будет производить высококачественную продукцию прежде всего для дорожной отрасли, а также для объектов промышленно-гражданского назначения мелиоративного, коммунального, лесного и сельского хозяйства, железнодорожного строительства.

"Дорстройиндустрия" будет выпускать специальную дорожную технику и ее запчасти, навесное оборудование, барьерные ограждения для ремонта и обслуживания автомобильных трасс в Беларуси и за ее пределами.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности она стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Общая площадь территории СЭЗ приближается к 2,8 тыс. га. Она включает 23 участка в Минске и Минской области. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из 20 стран мира. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 67 стран.-0-