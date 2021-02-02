Проект "112 лиц в спасении" расскажет о лучших огнеборцах Гомельской области

2 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельское областное управление МЧС запускает новый проект "112 лиц в спасении", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт управления.

Проект посвящен людям, которые защищают жителей региона от чрезвычайных ситуаций. "Изо дня в день они бесстрашно идут в борьбу с огнем и рискуют своей жизнью ради спасения других. Каждую неделю на странице интернет-сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в разделе Гомельского областного управления МЧС мы будем рассказывать о них", - уточнили в управлении.

В течение года будут опубликованы истории жизни 112 лучших спасателей юго-восточного региона. В каждом выпуске - новые достижения и героические поступки людей, которые посвятили свою жизнь спасению других.

"Завершится проект в день празднования профессионального праздника - Дня спасателя - историей об огнеборце, за период службы которого было спасено наибольшее количество людей и ликвидировано множество пожаров. Все очерки можно будет легко найти по хештегу #112лиц", - рассказали в УМЧС.-0-