Проект "50 добрых дел" запускают в Брестской области

12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области запускают социальный проект "50 добрых дел" в поддержку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение 2018-2019 годов его участники посетят все детские дома семейного типа региона, сообщил корреспонденту БЕЛТА автор инициативы, родитель-воспитатель детского дома семейного типа №4 Бреста Виталий Иванов.

Акция является совместным проектом Брестских областного и городского исполкомов и "Детского квартала на Васнецова". К инициативе присоединятся медицинские работники, педагоги, психологи, сотрудники правоохранительных органов, представители общественных организаций, предприятий-спонсоров.

"Цель проекта - привлечь внимание общества к жизни детей-сирот, улучшить их социализацию. Посетим дома семейного типа, чтобы познакомиться, обменяться опытом, а в перспективе вместе объединиться в общественное объединение. Движемся к тому, чтобы в 2020 году организовать в Бресте фестиваль детских домов семейного типа "Ветер перемен", пригласим к нам коллег из других областей", - отметил собеседник.

Первое мероприятие из цикла "50 добрых дел" примут 17 декабря непосредственно жители брестского "Детского квартала на Васнецова", который объединяет пять детских домов семейного типа. Во время акции будут работать четыре площадки: медицинская, спортивная, оздоровительная и информационно-образовательная. В частности, специалисты проведут комплексный медицинский осмотр воспитанников. Также ребят познакомят с различными видами спорта, в том числе боксом, панкратионом, дзюдо. Кроме того, предусмотрены консультации психолога, мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, спортивной гимнастике, оздоровительному массажу, мини-лекции по основам безопасности жизнедеятельности.

К этому социальному проекту может присоединиться любой желающий. Подробности об участии можно найти в социальных сетях на страницах "Детского квартала на Васнецова".-0-