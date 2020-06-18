Проект "Безопасный колодец" запустили в Гомельской области

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области стартовал проект "Безопасный колодец", сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

Спасатели позаботились, чтобы в доступной и понятной форме полезная информация была на виду у сельчан. Работники областного управления МЧС совместно со спасателями Гомельского районного отдела по ЧС разместили на колодцах стилизованные надписи с правилами безопасности.

"Статистика показывает, что именно в сельской местности происходит большинство пожаров, основной причиной которых становится неосторожное обращение с огнем. Теперь повторить правила безопасности можно при наборе воды из колодца. Яркие и запоминающиеся надписи на колодцах типа "Не оставляйте детей одних", "Не прожигай свою жизнь" и "При пожаре звони 101 или 112" будут ежедневно напоминать сельчанам о важности соблюдения правил безопасного поведения. Оставаясь на виду, они запомнятся на подсознательном уровне", - отметили в областном управлении.

Первые безопасные колодцы появились в деревнях Гомельского района. Их жители оценили креативный подход спасателей и поблагодарили за заботу. Проект будет продолжен, тематические колодцы появятся во всех районах области.-0-