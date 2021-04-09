9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проект БРСМ "Маршрут здоровья" стартовал в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации БРСМ.

Молодые люди - члены БРСМ - станут необычными пассажирами рейсовых маршрутов в разных районах области. В пути они напомнят жителям юго-восточного региона о необходимости использовать маски в общественном транспорте.

Проект стартовал сегодня в Светлогорске. В течение дня по райцентру курсировал автобус, в котором активисты БРСМ проводили с пассажирами полезный интерактив. Предлагали пройти блиц-опрос по профилактике коронавирусной инфекции, провели мастер-класс по обработке рук дезинфицирующим средством и рассказали о возможных местах вакцинации в городе. У кого не было средств индивидуальной защиты органов дыхания, вручали маски.

Маршрут "Автобус здоровья" продолжит в направлении Калинковичи - Мозырь 13 апреля. Активисты Калинковичской и Мозырской районных организаций БРСМ в тандеме проведут информирование пассажиров о сложившейся эпидемиологической обстановке.

Далее на очереди Речицкий район. 15 апреля молодежные активисты вручат не защищенным от инфекции пассажирам маски, предложат обработать руки дезинфицирующим средством. Любой желающий сможет измерить содержание уровня кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Также вручат сувениры - символические сердечки с надписью "Защитите себя", а пассажирам с детьми - воздушные шары.

Креативно подошли к теме в Жлобинском районе. 16 апреля по маршруту №7 райцентра проедет "автобус в маске". Молодежь также проведет профилактический интерактив с его пассажирами.

Проект проходит при поддержке ОАО "Гомельоблавтотранс", областной организации БОКК, Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0-