Проект "Чистая горка - безопасные уборки" реализуют в Витебске

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске реализуется проект безопасных волонтерских уборок лесопарковой зоны на Юрьевой горе, сообщила БЕЛТА координатор проекта, менеджер Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования взрослых в Витебске Евгения Почепко.

Весной активисты приступили к уборке Юрьевой горы - лесопарка в Железнодорожном районе областного центра. Это любимое место многих горожан, правда, не все отдыхающие убирают мусор за собой. С просьбой помочь с уборкой к горожанам обратилась администрация района.

"За март и апрель активисты города уже провели более 10 уборок Юрьевой горы в безопасных условиях. Волонтеры приглашались в небольшом количестве, чтобы предупредить скопление людей. Все участники были экипированы масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. Уборки проводились на безопасной дистанции. Еще и свежий воздух вокруг! За два месяца в этих акциях поучаствовали 15 волонтеров, которые убрали северную часть Юрьевой горы. Вывоз мусора организовывала районная администрация. Но это только начало инициативы по полной уборке территории горы", - рассказала Евгения Почепко.

По ее словам, как только эпидемиологическая ситуация станет более ровной, количество участников уборок может вырасти. Будут приглашаться все, кто хочет совместить приятное с полезным: погулять на природе, подышать воздухом и сделать Витебск чище. "Возможно, в будущем собираться на ежемесячный пикник-уборку станет хорошей традицией для жителей Железнодорожного района", - отметила координатор проекта.

Она также выразила надежду на то, что отдыхающие в лесопарке, владельцы животных, которые выгуливают здесь своих питомцев, будут чаще проявлять сознательность и убирать за собой и животными. Организаторы проекта даже нарисовали для этого небольшой гайд по безопасной уборке. "Чуть позже в рамках проекта мы планируем установить красивые информативные таблички и арт-объекты, которые будут напоминать горожанам о необходимости соблюдать чистоту и убирать за собой после отдыха", - добавила Евгения Почепко.

Более масштабная цель проекта - уменьшить количество мусора во всех зеленых зонах города. Суть в том, что люди могут совмещать такие безопасные уборки в своих микрорайонах с разными занятиями, велопрогулками. Например, можно заняться плогингом - сбором мусора во время пробежки. Все, что понадобится, это средства защиты и пакеты для отходов.

Проект реализуется в рамках кампании "Зробім лепш 2020" при поддержке Ассамблеи НГО Беларуси.-0-