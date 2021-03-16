Проект детального плана промзоны недалеко от Большого Тростенца в Минске изменен

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В градостроительный проект детального планирования промзоны 119 П5-кс недалеко от Большого Тростенца в Минске внесены изменения. Администрация Заводского района приглашает минчан поучаствовать в общественном обсуждении проекта с 15 марта по 8 апреля включительно, сообщает БЕЛТА.

Земельный участок, на котором планируется реализация проекта, примыкает к двум ландшафтно-рекреационным зонам. Разработанный детальный план уточняет границы проектирования с учетом ранее выполненных и утвержденных детальных планов на сопредельных территориях.

Предусмотрено освоение территории в один этап. Основные мероприятия будут направлены на создание инженерно-транспортной инфраструктуры для инженерного обеспечения и транспортного обслуживания территории и обеспечения связи с городской инфраструктурой как на текущий момент, так и на перспективу.

Выделены несколько категорий земельных участков на территории коммунально-складской зоны, чтобы потом было проще ее осваивать. Это участки существующих действующих предприятий; участки, на которые ранее разработаны градостроительные паспорта для размещения предприятий по сортировке бытовых отходов; земельные участки, для освоения которых выполняются строительные проекты предприятий по переработке коммунальных отходов и складирования отсортированных материалов; свободные от застройки участки, предназначенные для размещения коммунальных объектов.

На период до 2030 года предлагается строительство улиц, обеспечивающих подъезд к проектируемой территории со стороны автодороги Минск - Могилев (М4), минуя жилую зону микрорайона Сосны, и создание сети улиц, обеспечивающих транспортное обслуживание размещаемых в районе предприятий. В границах проектирования это строительство проектируемых улиц №№1-4 и реконструкция ул.Павловского.

Презентация материалов общественного обсуждения начнется 17 марта в 18.00 во Дворце детей и молодежи "Золак" (пр.Партизанский, 146; обязательно использование средств индивидуальной защиты). С проектными материалами можно ознакомиться с 15 по 29 марта в здании администрации Заводского района (ул.Жилуновича, 17).

Заказчик проекта - комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, разработчик - УП "Минскградо".

Свои замечания и предложения до 8 апреля можно оставить в письменном виде в журнале для замечаний и предложений либо направить в администрацию Заводского района с пометкой "общественное обсуждение" (220026, г.Минск, ул.Жилуновича,17, электронный адрес: zav.arhitektor@minsk.gov.by).-0-