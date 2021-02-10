Проект для юных читателей "Библиотека в чемодане" запустили в Бресте

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной библиотеке им.М.Горького стартовал проект для юных читателей "Библиотека в чемодане", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Суть - в организации чтения лучших произведений современной белорусской и зарубежной детской литературы из фонда библиотеки в учреждениях образования Бреста. Цель проекта - пробудить у младших школьников интерес к книге.

Сотрудники отдела для детей и юношества отобрали 50 детских книг ведущих издательств - "Самокат", "КомпасГид", "Махаон" и других. Авторы этих произведений - наши современники, многие из них являются лауреатами престижных международных премий, их творчество знакомо детям из разных стран. Это Гжегож Касдепке, Ютта Рихтер, Гудрун Мебс, Русе Лагеркранц, Свен Нурдквист, Анна Янкута.

На протяжении года таинственный чемодан с книгами будет путешествовать по школам и гимназиям города, приглашая в книгосветный круиз учащихся третьих и четвертых классов. Именно в этом возрасте, 8-10 лет, у большинства детей начинается кризис чтения. В их жизни появляется литература, которую они должны изучить по школьной программе, то есть интерес к книге отодвигают принудительность и необходимость чтения.

В каждом учреждении образования волшебный чемодан будет находиться два месяца. На протяжении этого времени ребята смогут читать любые понравившиеся книги из него. Дать возможность ребенку самому выбрать литературу для чтения особенно важно. Яркие, с крупным шрифтом и увлекательным сюжетом - знакомство с книгами будет радостным и творческим, уверены инициаторы акции.

Первыми в путешествие с "Библиотекой в чемодане" отправились третьеклассники из СШ №7. Сотрудники отдела литературы для детей и юношества надеются, что после удивительных книжных открытий чтение из необходимости превратится в потребность и ребята станут их постоянными посетителями.-0-