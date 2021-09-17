17 сентября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Проект для помощи уязвимым категориям граждан реализуют в Борисове. Об этом журналистам сегодня рассказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

На базе прихода храма Рождества Христова Борисова идет возведение церковно-приходского дома, в котором будут оказывать помощь уязвимым категориям граждан, работать с детьми и молодежью. "Возводимый здесь объект задействуют под деятельность церкви, но вместе с этим здесь реализуют социальный и духовно-просветительский проект. Большое внимание уделят работе с уязвимыми категориями граждан. Этим займется центр "Добрые сердца". Он оказывает духовную и психологическую помощь, сопровождение в медицинские учреждения, покупает продукты и лекарственные средства, помогает восстанавливать паспорта и регистрацию, родственные связи", - рассказал митрополит Вениамин.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин отметил, что данный объект важен для города и региона. "Он несет в себе функцию помощи тем людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации в силу болезни, выхода из мест лишения свободы и по разным другим причинам. Учитывая, что он строится уже значительное время, решили поставить точку в этом деле. Планируем сдать его в середине следующего года, - сказал глава столичного региона.

Александр Турчин

Он также обратил внимание на то, что такие события, как возведение объекта в Борисове, открытие сегодня скульптуры Божьей Матери в Жодино и зоны отдыха в новом микрорайоне в Смолевичах, должны вызвать у людей исключительно положительные эмоции. "Это объекты для людей, они вызывают радость и другие позитивные реакции. Символично, что их открывают в День народного единства", - подчеркнул Александр Турчин.

Церковно-приходской дом начали возводить в 2015 году. На данном этапе объект полностью построен, сейчас там проводятся отделочные работы. Каждый уровень четырехэтажного здания планируют оборудовать под целевое назначение.

На цокольном этаже разместят епархиальный социальный центр "Добрые сердца", который помогает людям в трудных жизненных ситуациях. В нем оборудуют помещения для приготовления пищи, раздачи одежды, благотворительную столовую, кабинет для приема граждан, подсобные помещения.

На первом этаже разместится актовый зал на 80 человек для проведения собраний, заседаний, праздничных и просветительских мероприятий, трапезная с кухней для сотрудников прихода и гостей.

Второй уровень задействуют для детской церковной школы, библиотеки, музыкального и художественного класса. А на третьем этаже разместится епархиальный отдел по делам молодежи. В нем планируется оборудовать спортивный зал с тренажерами, раздевалки, подсобные помещения.-0-

Фото Егора Павлющика