Проект "Карта роста" планируется запустить в Минске в начале 2019 года

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Карта роста", который предложит минским школьникам призовую онлайн-игру с викторинами и квестами по музейным экспозициям, планируется запустить в начале 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник центра "Карты гостя" УП "Мингорсправка" Александр Шифрин.

Задания рассчитаны на три уровня сложности для разных возрастов. Чтобы получить возможность проверить свои знания, нужно обязательно посетить музей или художественную галерею по специальной карте с уникальным QR-кодом. За правильные решения ее обладателям начислят баллы, а победители получат призы. У каждого участника будет "личный кабинет" на сайте вандраванне.бел - особый раздел, который позволяет получить доступ к данным.

Первый уровень предназначен для школьников 4-5-х классов и для разминки старшеклассников, второй уровень - для 6-7-х классов, третий - для 8-10-х классов, и здесь уже нужно знать немного больше, чем дает школьная программа. Ученики вправе самостоятельно выбрать маршрут по интересам.

Призовая игра полностью анонимная, итоги подводит компьютер по логинам и номерам карт участников.

"В этом году хотели протестировать новинку на базе нескольких столичных школ и гимназий, но затем приняли решение после новогодних праздников запустить проект во всех учреждениях образования столицы. Кроме того, интерес к новинке проявили профсоюзные организации, которые выразили готовность приобрести "Карты роста" для своих работников", - отметил Александр Шифрин.-0-