Проект "Минск - здоровый город" дополнится постковидным оздоровлением

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 30 ноября 2021
Минск -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:24 Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения о размещении и обращении ценных бумаг Экономика
16:24 Трудоустройство и поддержка предпринимательства: как в Беларуси развивают инклюзивную среду Регионы
16:22 В Греции будут штрафовать непривитых людей старше 60 лет В мире
16:12 МАРТ и Минздрав пояснили новый порядок формирования цен на лекарства и медизделия Экономика
16:09 Страны ОДКБ впервые провели консультации информационных подразделений внешнеполитических ведомств Политика
16:01 Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-октябре составил Br0,3 млрд Экономика
15:54 В Костюковичском районе заложат лесной питомник производительностью 5,5 млн саженцев в год Регионы
15:45 В Бобруйске задержан 50-летний закладчик наркотиков Происшествия
15:43 Найти новых друзей на прогулке поможет разработанное студентами БГУ мобильное приложение Buddy Технологии
15:42 Минздрав предлагает обсудить регистрацию изделий медназначения и медтехники Общество
15:36 Дзермант: власти Польши и Литвы потеряли человеческий облик, применив насилие и убивая беженцев Общество
15:30 БЖД подала напряжение на контактную сеть на участке Светлогорск-Калинковичи Регионы
15:25 В результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана погибли 14 человек В мире
15:17 Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за грубое нарушение общественного порядка Происшествия
15:14 Инфляция в еврозоне достигла исторического максимума В мире
15:13 В Финляндии стоимость электричества взлетела до рекордного уровня В мире
15:11 Активная участница прошлогодних протестов в Минске предстанет перед судом Происшествия
15:03 ЕЭК предложила создать систему углеродного регулирования ЕАЭС Экономика
15:02 Проект "Минск - здоровый город" дополнится постковидным оздоровлением Регионы
15:00 БСЖ: практика "затыкания ртов" и беззакония возвращает польское общество к диктатуре прошлого века Общество
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1395 пациентов с COVID-19, выписаны 1438 Общество
14:56 Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Ушачском районе Происшествия
14:54 Воронюк: объекты торговли должны вести разумную ценовую политику Общество
14:52 Пиневич: Беларусь готова активно участвовать в переговорах по разработке нового международного документа по пандемиям Общество
14:49 За достижения в период пандемии Гомельская областная туббольница стала финалистом международной премии Регионы
14:32 В Минске семейный скандалист напал на сотрудников милиции Происшествия
14:30 Александр Юлдашев: "Внутренняя платежная система готова к новым вызовам" Экономика
14:29 В Минске с начала года произошло 9 несчастных случаев на объектах ж/д транспорта Происшествия
14:26 Витебский завод "ВИСТАН" освоил производство резьбошлифовальных станков Регионы
14:25 Председатель БелТИЗ: мы чувствуем поддержку власти и общества Общество
Все новости
Все новости
Регионы
30 ноября 2021, 15:02

Проект "Минск - здоровый город" дополнится постковидным оздоровлением

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1395 пациентов с COVID-19, выписаны 1438
Пиневич: Беларусь готова активно участвовать в переговорах по разработке нового международного документа по пандемиям

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный профилактический проект "Минск - здоровый город" в перспективе получит новое направление - постковидная работа, подготовка программ оздоровления. Об этом сообщила сегодня на торжественном мероприятии к столетию Минского городского центра здоровья его заведующая Снежана Кавриго, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 2013 года наш центр реализует ряд проектов для всех целевых групп населения. И мы плавно, планомерно подошли к тому, что с 2020 года стартовал масштабный проект "Минск - здоровый город". Основная цель его - взаимодействие со всеми подразделениями Мингорисполкома, чтобы улучшить состояние здоровья всех категорий минчан - от мала до велика. И до 2024 года основная работа центра будет направлена на этот проект", - рассказала Снежана Кавриго.

Она добавила, что в минувшем году, во время посещения Беларуси представителями ВОЗ, эксперты организации побывали также в городском центре здоровья, ознакомились с его деятельностью. "Эксперты дали свои рекомендации, в соответствии с которыми в перспективе наша работа по проекту "Минск - здоровый город" будет направлена в первую очередь на постковидный период, разработку новых подходов реабилитации после перенесенного заболевания, программ по оздоровлению населения. И, конечно, продолжится работа с целевыми аудиториями", - добавила Снежана Кавриго. Например, в этом году особенно активно включились в сотрудничество с центром столичные вузы, где развернута профилактическая работа по принципу "равный обучает равного".

История городского центра здоровья берет начало в 1921 году, когда в Минске был открыт Дом санитарного просвещения. Всего четыре человека вели работу по широкому спектру тем: анатомия, физиология, бактериология, заразные болезни, социальные болезни, оздоровительные диеты, гигиена, статистика. В 1988 году региональные дома санитарного просвещения были преобразованы в центры здоровья. В Минске центр имел уже два отдела, в штате которых трудились 24 сотрудника. Сегодня центр проводит комплекс мероприятий для повышения компетентности населения в вопросах сохранения и укрепления здоровья, формирует у граждан ответственность за свое здоровье, приобщает к ЗОЖ.

Это очень значимая работа, потому что, если верить статистике ВОЗ, здоровье человека примерно на 60% зависит от образа жизни. Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак привела очень емкую цитату знаменитого хирурга Николая Пирогова, который говорил, что будущее медицины - за медициной предупредительной. "За эти годы применяемый в работе "инструментарий" стал намного больше. Так, в нашем распоряжении уже не только слово, но и множество наглядных материалов, наружная реклама и другая продукция редакционного отдела центра", - отметила развитие учреждения за вековую историю Светлана Ермак.

Сегодня на мероприятии чествовали заслуженных врачей-валеологов, ветеранов службы, а также действующих работников и верных партнеров центра.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус здоровье Минск проект
Новости рубрики Регионы
Трудоустройство и поддержка предпринимательства: как в Беларуси развивают инклюзивную среду
Фото из архива В Костюковичском районе заложат лесной питомник производительностью 5,5 млн саженцев в год
Фото из архива БЖД подала напряжение на контактную сеть на участке Светлогорск-Калинковичи
Гомельская областная клиническая туберкулезная больница. Фото из архива За достижения в период пандемии Гомельская областная туббольница стала финалистом международной премии
Слесарь-сборщик Игорь Спиридонов за наладкой станка Витебский завод "ВИСТАН" освоил производство резьбошлифовальных станков
Фото из архива В Витебской области около 30% пустующих домов в этом году снесены за счет собственников
Главное
Александр Лукашенко и Дмитрий Киселев Лукашенко дал интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Киселев: меня поразила готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы
Беженец из Курдистана: мы не понимаем, почему поляки нас не пропускают через границу
Смартфон вместо кассового аппарата. Белинвестбанк внедрил уникальную услугу
Топ-новости
ГАИ призывает быть предельно внимательными в сложных погодных условиях
Минэнерго Беларуси и России согласовали планы по созданию общих рынков газа и электроэнергии
Боровик: США хотят втянуть Европу в тлеющий военный конфликт
Дзермант: власти Польши и Литвы потеряли человеческий облик, применив насилие и убивая беженцев
Пиневич: Беларусь готова активно участвовать в переговорах по разработке нового международного документа по пандемиям
Страны ОДКБ впервые провели консультации информационных подразделений внешнеполитических ведомств
Воронюк: объекты торговли должны вести разумную ценовую политику
Гайдукевич о помощи Германии курдам: вы уничтожили страну и дали за это по 140 евро
Александр Юлдашев: "Внутренняя платежная система готова к новым вызовам"
Шевцов: помощь для беженцев по линии Международного Красного Креста может составить около 6 млн евро
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1395 пациентов с COVID-19, выписаны 1438
Страны ЕАЭС ведут исследования по разработке вакцин и тест-систем в отношении COVID-19
БСЖ: практика "затыкания ртов" и беззакония возвращает польское общество к диктатуре прошлого века
Посол КНР в Беларуси: демократия - это не кока-кола с одним и тем же вкусом на весь мир
Страны СНГ скоординируют подходы на международной арене для противодействия фальсификации истории
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.