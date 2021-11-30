Проект "Минск - здоровый город" дополнится постковидным оздоровлением

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный профилактический проект "Минск - здоровый город" в перспективе получит новое направление - постковидная работа, подготовка программ оздоровления. Об этом сообщила сегодня на торжественном мероприятии к столетию Минского городского центра здоровья его заведующая Снежана Кавриго, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 2013 года наш центр реализует ряд проектов для всех целевых групп населения. И мы плавно, планомерно подошли к тому, что с 2020 года стартовал масштабный проект "Минск - здоровый город". Основная цель его - взаимодействие со всеми подразделениями Мингорисполкома, чтобы улучшить состояние здоровья всех категорий минчан - от мала до велика. И до 2024 года основная работа центра будет направлена на этот проект", - рассказала Снежана Кавриго.

Она добавила, что в минувшем году, во время посещения Беларуси представителями ВОЗ, эксперты организации побывали также в городском центре здоровья, ознакомились с его деятельностью. "Эксперты дали свои рекомендации, в соответствии с которыми в перспективе наша работа по проекту "Минск - здоровый город" будет направлена в первую очередь на постковидный период, разработку новых подходов реабилитации после перенесенного заболевания, программ по оздоровлению населения. И, конечно, продолжится работа с целевыми аудиториями", - добавила Снежана Кавриго. Например, в этом году особенно активно включились в сотрудничество с центром столичные вузы, где развернута профилактическая работа по принципу "равный обучает равного".

История городского центра здоровья берет начало в 1921 году, когда в Минске был открыт Дом санитарного просвещения. Всего четыре человека вели работу по широкому спектру тем: анатомия, физиология, бактериология, заразные болезни, социальные болезни, оздоровительные диеты, гигиена, статистика. В 1988 году региональные дома санитарного просвещения были преобразованы в центры здоровья. В Минске центр имел уже два отдела, в штате которых трудились 24 сотрудника. Сегодня центр проводит комплекс мероприятий для повышения компетентности населения в вопросах сохранения и укрепления здоровья, формирует у граждан ответственность за свое здоровье, приобщает к ЗОЖ.

Это очень значимая работа, потому что, если верить статистике ВОЗ, здоровье человека примерно на 60% зависит от образа жизни. Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак привела очень емкую цитату знаменитого хирурга Николая Пирогова, который говорил, что будущее медицины - за медициной предупредительной. "За эти годы применяемый в работе "инструментарий" стал намного больше. Так, в нашем распоряжении уже не только слово, но и множество наглядных материалов, наружная реклама и другая продукция редакционного отдела центра", - отметила развитие учреждения за вековую историю Светлана Ермак.

Сегодня на мероприятии чествовали заслуженных врачей-валеологов, ветеранов службы, а также действующих работников и верных партнеров центра.-0-