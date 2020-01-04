4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Мобильный почтальон" расширил список услуг для пользователей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белпочты".

Пилотный проект "Мобильный почтальон" был запущен 5 ноября 2019 года в Оршанском районе. Жителям отдаленных деревень не нужно идти на почту, чтобы, например, оплатить услуги: к ним приедет почтальон и поможет это сделать с помощью специального устройства. На первом этапе проекта появилась возможность оформлять таким образом подписку на печатные средства массовой информации и принимать платежи с помощью АИС "Расчет" в ЕРИП. Теперь стала доступна функция приема почтовых отправлений письменной корреспонденции и посылок.

Услуги мобильного почтальона можно оплатить как наличными, так и с помощью банковской карты, напомнили в "Белпочте".

Далее в проекте поэтапно будут внедряться новые услуги. Среди них продажа некоторых товаров, прием и выплата почтовых денежных переводов, выплата пенсий и пособий.-0-