7 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Проект "Музей под открытым небом" реализуют в Могилеве в Год исторической памяти. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

Мероприятия проекта, ориентированные на учащихся учреждений дошкольного, общего среднего и дополнительного образования, а также их родителей, воспитателей и педагогов, будут проходить на протяжении всего года. По задумке каждое учебное заведение создаст мини-экспозицию - выставочный вариант с возможностью размещения его на улице, текстовое описание к нему и видеопрезентацию.

"Проект будет продвигаться в соцсетях с привлечением блогеров учреждений образования, а в конце учебного года, апреле-мае, в шестой школьный день на территории учреждений образования или в микрозонах пройдут дни городской акции "Музей под открытым небом", - уточнили в горисполкоме. - Они предполагают ряд тематических мероприятий, в том числе работу интерактивных музейных площадок с презентациями мини-экспозиций, концертами и игровыми программами".

Работа интерактивных площадок также будет широко представлена в городском парке Подниколье во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню защиты детей, Дню Независимости Республики Беларусь, Дню музеев, Дню знаний, а также во время городской межведомственной программы "Лето-2022".

Организаторами проекта выступили управление по образованию Могилевского горисполкома, государственное учреждение по научно-методическому обеспечению учреждений образования Могилева и многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью "Юность".-0-