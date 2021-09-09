Проект "Открой Гомель" связал историю и современность архитектурного облика областного центра

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проект "Открой Гомель" презентовали в областном центре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

Суть проекта - в ознакомлении горожан и гостей города с архитектурным достоянием областного центра. В сердце города - десятки зданий со своей историей, о которой знает далеко не каждый коренной гомельчанин. Теперь всем желающим предлагают с помощью QR-кодов заглянуть в прошлое того или иного объекта, узнать, молчаливым свидетелем каких периодов и событий стали его стены. Таблички с графическими элементами закреплены на фасадах памятников архитектуры со статусом объектов историко-культурной ценности, а также других исторических зданиях.

Информация на стилизованной табличке размещена на трех языках - белорусском, русском и английском. Отсканировав с нее QR-код, пользователь попадает на официальный сайт Гомельского горисполкома www.gomel.gov.by в раздел "Открой Гомель", где собрана история здания и фотохроника.

Сейчас в этом списке на сайте - более 35 адресов.

Проект приурочен 879-летию Гомеля, которое в областном центре отметят 11 сентября.-0-