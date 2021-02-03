Проект паллиативной помощи пациентам с ВИЧ реализуют в 4 городах Витебской области

3 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Орше, Полоцке, Новополоцке и Витебске областная организация Белорусского общества Красного Креста (БОКК) будет оказывать пациентам с ВИЧ паллиативные услуги. Об этом на итоговой коллегии сообщила председатель организации Галина Желанова, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Паллиативную помощь жителям 4 городов области, имеющим статус ВИЧ-инфицированных, будут оказывать специально обученные профессиональные медсестры. Их предоставит областная организация БОКК. Данная инициатива была разработана совместно с главным управлением по здравоохранению облисполкома. "Для повышения качества жизни пациентов с ВИЧ мы вводим такую услугу, как паллиативный уход. Это очень сложная категория работы. С областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья определили города, где такая услуга будет наиболее востребованной. Это Витебск, Орша, Полоцк и Новополоцк", - рассказала Галина Желанова.

Руководитель областной организации Красного Креста добавила, что финансироваться проект будет из бюджета главного управления по здравоохранению облисполкома. "В новой программе по здравоохранению, которая разрабатывается до 2030 года, есть подпункты, касающиеся паллиативной помощи. Мы ждем ее утверждения и сразу приступим к оказанию нового вида услуг. Персонал мы уже подобрали", - подчеркнула Галина Желанова.

В работу включится также комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома. От него в помощь направят младший медицинский персонал. Такие специалисты будут оказывать социальные услуги по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов.

В 2022 году проект планируют распространить на все регионы области и охватить людей с ВИЧ, которые не только нуждаются в паллиативном уходе, но и тех, кто находится на лечении.-0-