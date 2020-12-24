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24 декабря 2020, 18:52

Проект "Память сердца" финишировал на площади Победы в Минске

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский патриотический проект "Память сердца" финишировал сегодня на площади Победы в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мемориальном зале в честь Героев Советского Союза, погибших при освобождении Беларуси, собрались учащиеся и студенты, представители работающей молодежи, органов власти и общественных объединений, чтобы подвести итоги патриотического проекта. "Мы живем под мирным небом, которое наши дедушки и бабушки отвоевывали для будущих поколений ценой своей жизни. Хранить память об их героическом подвиге - наш священный долг, поэтому основной целью организации цикла мероприятий стало желание увековечить память о людях, сражавшихся за будущее страны. Старались привлечь к участию в проекте молодежь, чтобы рассказывать ей военных событиях. Все участники остались довольны, поэтому надеемся, что в будущем реализация проекта принесет лишь положительные результаты", - рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.

Вместе с участниками финального патриотического проекта представители органов власти и общественных объединений открыли в мемориальном зале виртуальный электронный альбом "Беларусь помнит. Родные лица Победы", где собраны хроникально-документальные материалы о воинах-освободителях, партизанах-подпольщиках и тружениках тыла. "Создание виртуального альбома продолжим, но с сегодняшнего дня материал, который собрали ранее, будем показывать в мемориальном зале на площади Победы. Каждый желающий сможет ознакомиться с историческими фотографиями и биографией героев", - отметил Роман Бондарук.

На площади Победы также прошел митинг-реквием "Память сердца". Под звуки оркестра Минской военной комендатуры участники патриотического проекта возложили цветы к монументу Победы и Вечному огню, зажгли лампады и минутой молчания почтили память о погибших героях. "Важно сохранять память о событиях военных лет, чтобы в будущем не повторились те страшные события, которые пережили наши дедушки и бабушки. Хочется жить в мирной и процветающей стране, где нет места боевым действиям. Такие проекты напоминают молодым людям о военных днях, о тысячах погибших, поэтому считаю, что их надо проводить и впредь, чтобы хранить память о людях, которые за нас сражались", - поделилась мнением учащаяся Международного государственного экологического института имени А.Д.Сахарова Дарья Арабинка.

Патриотический проект "Память сердца" стартовал в Дятловском районе Гродненской области 13 декабря. Всего было проведено 270 мероприятий, среди которых митинги-реквиемы в памятных местах, а также цикл коммуникативных площадок с молодежью "Диалог поколений".-0-

Фото Оксаны Манчук

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