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17 декабря 2020, 22:26

Проект "Память сердца" поможет сохранить историческую ценность подвига победителей - мнение

Фото hoiniki.by
Фото hoiniki.by

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный проект "Память сердца" поможет сохранить историческую ценность подвига поколения победителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый секретарь райкома ОО БРСМ Людмила Гаркуша.

По словам первого секретаря райкома, крайне важно помнить и чтить память о великом подвиге соотечественников. "Ценой своих жизней и огромных лишений они разгромили врага, освободили народы европейских и других стран мира от нацистского порабощения. Республиканский молодежный проект "Память сердца" направлен на восстановление и сохранение памяти о героических подвигах, истории и судьбы каждого земляка, внесшего свой вклад в освобождение Беларуси и Великую Победу. Такие акции помогают сохранять и историческую ценность подвига поколения победителей и продлить их жизнь в памяти правнуков и праправнуков", - рассказала Людмила Гаркуша. В районе пристальное внимание уделяют ветеранам Великой Отечественной войны. Молодежь, волонтеры оказывают им всевозможную помощь в наведении порядка по дому, благоустройству во дворе.

Сегодня акция "Память сердца" прошла в Хойникском районе. В Судковской средней школе учащиеся, активисты ОО БРСМ, бойцы студенческого отряда "Патриот" имени Героя Советского Союза Н.А.Гречихина на диалоге поколений затронули актуальные вопросы. В качестве эксперта приглашена руководитель поисковой группы "Следопыты" Екатерина Петруненко, также участвовали члены Гомельского областного поискового объединения "Никогда не забудем". На митинге-реквиеме молодые люди возложили цветы к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также зажгли лампадки.

Диалоги поколений и митинги-реквиемы проходят во всех уголках страны. Эстафету памяти в Гомельской области продолжит Чечерский район. Встреча пройдет в местном историко-этнографическом музее, куда пригласят ветерана комсомольского движения Валентину Пранкевич и историка Анну Туровец. Митинг-реквием пройдет на братской могиле на Замковой горе - самом массовом перезахоронении останков погибших при освобождении Чечерского района. Здесь упокоено более 400 человек, среди которых такие известные личности, как Гриша Подобедов, Лилия Карастоянова и многие другие.

В Лельчицком районе молодые люди отдадут дань памяти освободителям 22 декабря в агрогородке Симоничи. Место встречи - воинское захоронение солдат, освобождавших деревню. Здесь на памятном камне высечены фамилии погибших односельчан.

В Гомельском регионе проект завершится масштабным действом на аллее Героев 23 декабря в областном центре. На 41 памятной стеле увековечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. В их числе уроженцы города над Сожем, воины, принимавшее участие в его освобождении. На митинге-реквиеме участники возложат цветы, зажгут лампады памяти, из которых сложат название этого патриотического проекта. На диалоге поколений обменяются мнениями представители органов исполнительной власти, общественных объединений, ветераны Великой Отечественной войны.

В обкоме БРСМ подчеркнули, основная цель проекта - патриотическое воспитание молодежи, развитие национального и гражданского самосознания, формирование уважения к истории своего народа, развитие активной жизненной позиции подрастающего поколения, недопущение героизации нацизма.-0-

Фото hoiniki.by

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