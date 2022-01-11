Проект по мониторингу скорости автотранспорта реализуют в Могилевской области

11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по мониторингу средней скорости движения автотранспорта реализуют на отдельных участках дорог Могилевской области в этом году. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил начальник управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома Виктор Ротченков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для реализации проекта выбрано 10 участков дорог в Могилевской области. В Чаусском районе уже приступили к работе. Полностью оборудовать здесь участок планируем в этом году", - отметил Виктор Ротченков.

Главная задача проекта - соблюдение скоростного режима автолюбителями. Так, например, выбранный отрезок дороги республиканского значения проходит через населенный пункт. С двух сторон населенного пункта будут установлены специальные камеры: они фиксируют скорость и время движения на въезде и выезде. После этого будет высчитываться средняя скорость движения автомобиля. Если она окажется выше установленной, то в соответствии с кодексом об административных правонарушениях водитель будет привлекаться к ответственности.

"Такие участки дорог будут обозначены специальными дорожными знаками, на которых акцентируем внимание водителей, что здесь измеряют именно среднюю скорость движения", - подчеркнул начальник областного ГАИ.

По словам Виктора Ротченкова, полная реализация проекта займет около двух лет.-0-