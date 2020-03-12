Проект по созданию альтернативных форм проживания людей с инвалидностью стартует в Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 12 марта 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:04 Сдача экзаменов в ГАИ - предложения по развитию конкуренции направлены в МВД Общество
15:54 Минобразования призывает учащихся соблюдать рекомендации Минздрава Общество
15:41 В Могилеве за махинации с золотом задержан "гастролер" Происшествия
15:23 Лесхозы Беларуси собрали уже более 400 т березового сока Общество
15:20 В феврале замедлился рост цен на продтовары и тарифов на услуги - МАРТ Экономика
15:17 В Беларуси планируют создать Национальное агентство по обеспечению качества образования Общество
15:12 Карпенко: заказчикам кадров нужно усилить профориентационную работу с учащимися Общество
15:11 Афиша выходного дня: фестиваль красок Холи, день планетариев и предкастинг X-Factor в Гродно Афиша
15:06 Финал республиканских соревнований по хоккею "Золотая шайба" пройдет в Бобруйске 16-19 марта Спорт
15:03 Онлайн-конференция о распределении выпускников пройдет на сайте БЕЛТА 13 марта Общество
14:55 Конкурс на лучшую юридическую идею проводят в Беларуси Общество
14:53 Один против всех, или Кто спасет от буллинга? Общество
14:53 Обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Петрикове Регионы
14:49 Карпенко: рынок труда нуждается в кадрах новой формации Общество
14:45 В Витебске четыре гимназиста попали в больницу с подозрением на отравление Происшествия
14:37 Проект по созданию альтернативных форм проживания людей с инвалидностью стартует в Беларуси Регионы
14:17 Экспорт туруслуг Брестской области в 2019 году вырос на 12% Регионы
14:16 ДТП со школьницей в Полоцке: в отношении водителя возбудили уголовное дело Происшествия
14:12 Два гаража горят в Минске Происшествия
14:07 Студент БГУ спас тонувшую в Свислочи женщину Происшествия
14:05 МАЗ презентовал мусоровоз на газовом топливе Регионы
14:03 Информационная повестка и судьба печатных СМИ - Карлюкевич встретился со студентами ГГУ Регионы
13:59 В Оршанском районе обнаружили труп без вести пропавшего мужчины Происшествия
13:52 Словенец Алекс Цисар выиграл спринт на юниорском ЧЕ по биатлону, белорус Дмитрий Лазовский - 9-й Спорт
13:50 Здравоохранение и жилищные вопросы - Андрейченко провел прием граждан в Докшицах Регионы
13:48 В Гомеле в ДТП пострадал 13-летний велосипедист Происшествия
13:45 Олимпийский огонь Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии Спорт
13:36 Шерстнев: общение с молодежью - всегда знаковый момент Регионы
13:35 Булавин: развитие таможенного транзита - принципиальный вопрос для ЕАЭС Экономика
13:28 Белорусские ученые проектируют электродома Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
12 марта 2020, 14:37

Проект по созданию альтернативных форм проживания людей с инвалидностью стартует в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" (ОО "БелАПДИиМИ"), которая выступает за создание альтернативных форм независимого проживания для людей с инвалидностью, объявила старт нового проекта "Расширение возможностей независимого проживания людей с инвалидностью в Беларуси" сегодня на одноименной международной конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы запускаем двухлетний проект, который поддержан Агентством США по международному развитию (USAID) и направлен на развитие сопровождаемого проживания, - сообщила председатель Центрального совета ОО "БелАПДИиМИ" Елена Титова. - Предполагается создание как минимум трех форм альтернативного проживания. Мы ведем переговоры с государственными учреждениями в Минской, Витебской и других областях. Они уже предлагают какие-то помещения, свои региональные возможности. Мы понимаем, что эта работа должна поддерживаться государственными структурами - для устойчивости. Хотя в Слуцке, например, уже наша первичка хочет сама организовать сопровождаемое проживание и искать финансирование на длительное время".

Отдельно Елена Титова остановилась на работе в Минске. В столице еще в 2009 году появилась тренировочная квартира, в которой дети с инвалидностью готовятся к самостоятельной жизни, а их родители - к тому, чтобы отпустить своих чад. "Сейчас эта квартира находится в ведении ТЦСОН Московского района. И там же мы впервые в Беларуси планируем выделить комнату, в которой может какое-то время находиться молодой человек, оказавшийся в кризисной ситуации. Мы хотим, чтобы социальная служба по месту жительства предоставляла возможность попасть в такую комнату. Ведь территориальный центр, как минимум, знает этого молодого человека, отделение сопровождаемого проживания занимается его жизнеустройством. В идеале он затем должен вернуться в свою квартиру, но уже с оценкой потребностей и перечнем вопросов, которые нужно закрыть", - раскрыла суть идеи Елена Титова.

При этом она подчеркнула: их организация вовсе не нацелена на закрытие интернатных учреждений, речь идет о создании альтернативных форм. "Сегодня более 14 людей находятся во взрослых интернатах. Уверяю: минимум половина из них может и должна жить в сообществе. У них должен быть для этого выбор", - считает председатель Центрального совета ОО "БелАПДИиМИ".

С 2017 года при ТЦСОНах создаются отделения сопровождаемого проживания для людей с различными нарушениями, которые не могут жить самостоятельно. Но пока в республике нет альтернативы психоневрологическим интернатам - и на этом также делается акцент в проекте. "Как вообще работает услуга сопровождаемого проживания, объясню на примере. Я пенсионерка, и мой сын считается одиноко проживающим. Оставшись один, он сможет обратиться сам или с помощью опекуна в социальную службу за услугой сопровождения по месту жительства. Это делает социальный работник. Для инвалидов I группы услуга бесплатная. В 2013 году норма составляла 20-30 часов в месяц, сейчас - 60, то есть два часа в день, но мы надеемся, что со временем помощь станет больше", - пояснила Елена Титова.

Немаловажно то, что ОО "БелАПДИиМИ" предложило территориальным центрам образец договора о социальном обслуживании. Все его положения изложены так, чтобы сам клиент (тем более с особенностями интеллектуального развития) понимал, на что подписывается: какое обслуживание ему надо, с кем, где и как он хочет жить. "Этот договор оценили сами люди с инвалидностью с точки зрения доступности. Мы передали его в Министерство труда и социальной защиты. Сам документ оно пока не утвердило (это не так просто). Но Минтруда не против того, чтобы специалисты на местах использовали эту форму. То есть подписывают люди утвержденный договор, а читают им для разъяснения нашу форму. Расхождений там нет, просто юридические нюансы изложены ясным языком", - рассказала Елена Титова.

Конференция в Минске входит в план мероприятий проекта "Искусство за инклюзию людей с инвалидностью (продление: продвижение интересов людей с инвалидностью)", который уже два года реализуется ОО "БелАПДИиМИ" при поддержке USAID. Участниками встречи стали эксперты из Беларуси, Бельгии, Молдовы, Латвии, а также представители международных организаций. Во время выступлений и дискуссий они постарались определить перспективы развития альтернативных форм самостоятельного проживания людей с инвалидностью в Беларуси.

Проект "Искусство за инклюзию людей с инвалидностью (продление: продвижение интересов людей с инвалидностью)" направлен на укрепление 52 организационных структур "БелАПДИиМИ" по всей стране. Это более 2,5 тыс. семей. "За два года проекта около 20 наших первичных организаций запустили различные услуги населению, в основном людям с инвалидностью. Но отмечу, что больше половины инициатив ориентированы на инклюзию. Во многих регионах открылись мастерские, где заняты наши ребята. В Новополоцке в этом месяце должны открыть пекарню-кафе, где будут работать люди с инвалидностью", - поделилась успехами Елена Титова.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
инвалиды конференция Минск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Петрикове
Фото из архива Экспорт туруслуг Брестской области в 2019 году вырос на 12%
МАЗ презентовал мусоровоз на газовом топливе
Александр Карлюкевич. Фото из архива Информационная повестка и судьба печатных СМИ - Карлюкевич встретился со студентами ГГУ
На приеме Вера Медведева Здравоохранение и жилищные вопросы - Андрейченко провел прием граждан в Докшицах
Николай Шерстнев во время вручения паспортов Шерстнев: общение с молодежью - всегда знаковый момент
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Караник Лукашенко: система здравоохранения Беларуси и врачи молодцы
Ограничение массовых мероприятий и доплаты медработникам - Караник рассказал о новых мерах в связи с коронавирусом
ЕС рассчитывает на скорое завершение ратификации визового соглашения с Беларусью
Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек
Топ-новости
Нефтепроводы готовы к прокачке азербайджанской нефти из Украины на Мозырский НПЗ - "Белнефтехим"
Караник: закупочные цены на медоборудование удалось снизить в разы
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 13 марта
Карпенко: рынок труда нуждается в кадрах новой формации
Информационная повестка и судьба печатных СМИ - Карлюкевич встретился со студентами ГГУ
Белорусские ученые проектируют электродома
Будущее зависит только от вас - Андрейченко вручил паспорта школьникам в Докшицах
МЧС и ЕС запускают твининг-проект по развитию системы гражданской защиты в Беларуси
Конкурс "Лидер энергоэффективности" стартует в Беларуси
Студент БГУ спас тонувшую в Свислочи женщину
Конкурс на лучшую юридическую идею проводят в Беларуси
"Неделя леса" пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля
АБФФ всегда будет жестко наказывать причастных к договорным матчам - Базанов
ГТК предлагает ввести лицензирование на ввоз отходов на территорию ЕАЭС
"Белавиа" с 14 марта приостанавливает полеты в Рим
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Беларусь помнит Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.