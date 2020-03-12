Проект по созданию альтернативных форм проживания людей с инвалидностью стартует в Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" (ОО "БелАПДИиМИ"), которая выступает за создание альтернативных форм независимого проживания для людей с инвалидностью, объявила старт нового проекта "Расширение возможностей независимого проживания людей с инвалидностью в Беларуси" сегодня на одноименной международной конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы запускаем двухлетний проект, который поддержан Агентством США по международному развитию (USAID) и направлен на развитие сопровождаемого проживания, - сообщила председатель Центрального совета ОО "БелАПДИиМИ" Елена Титова. - Предполагается создание как минимум трех форм альтернативного проживания. Мы ведем переговоры с государственными учреждениями в Минской, Витебской и других областях. Они уже предлагают какие-то помещения, свои региональные возможности. Мы понимаем, что эта работа должна поддерживаться государственными структурами - для устойчивости. Хотя в Слуцке, например, уже наша первичка хочет сама организовать сопровождаемое проживание и искать финансирование на длительное время".

Отдельно Елена Титова остановилась на работе в Минске. В столице еще в 2009 году появилась тренировочная квартира, в которой дети с инвалидностью готовятся к самостоятельной жизни, а их родители - к тому, чтобы отпустить своих чад. "Сейчас эта квартира находится в ведении ТЦСОН Московского района. И там же мы впервые в Беларуси планируем выделить комнату, в которой может какое-то время находиться молодой человек, оказавшийся в кризисной ситуации. Мы хотим, чтобы социальная служба по месту жительства предоставляла возможность попасть в такую комнату. Ведь территориальный центр, как минимум, знает этого молодого человека, отделение сопровождаемого проживания занимается его жизнеустройством. В идеале он затем должен вернуться в свою квартиру, но уже с оценкой потребностей и перечнем вопросов, которые нужно закрыть", - раскрыла суть идеи Елена Титова.

При этом она подчеркнула: их организация вовсе не нацелена на закрытие интернатных учреждений, речь идет о создании альтернативных форм. "Сегодня более 14 людей находятся во взрослых интернатах. Уверяю: минимум половина из них может и должна жить в сообществе. У них должен быть для этого выбор", - считает председатель Центрального совета ОО "БелАПДИиМИ".

С 2017 года при ТЦСОНах создаются отделения сопровождаемого проживания для людей с различными нарушениями, которые не могут жить самостоятельно. Но пока в республике нет альтернативы психоневрологическим интернатам - и на этом также делается акцент в проекте. "Как вообще работает услуга сопровождаемого проживания, объясню на примере. Я пенсионерка, и мой сын считается одиноко проживающим. Оставшись один, он сможет обратиться сам или с помощью опекуна в социальную службу за услугой сопровождения по месту жительства. Это делает социальный работник. Для инвалидов I группы услуга бесплатная. В 2013 году норма составляла 20-30 часов в месяц, сейчас - 60, то есть два часа в день, но мы надеемся, что со временем помощь станет больше", - пояснила Елена Титова.

Немаловажно то, что ОО "БелАПДИиМИ" предложило территориальным центрам образец договора о социальном обслуживании. Все его положения изложены так, чтобы сам клиент (тем более с особенностями интеллектуального развития) понимал, на что подписывается: какое обслуживание ему надо, с кем, где и как он хочет жить. "Этот договор оценили сами люди с инвалидностью с точки зрения доступности. Мы передали его в Министерство труда и социальной защиты. Сам документ оно пока не утвердило (это не так просто). Но Минтруда не против того, чтобы специалисты на местах использовали эту форму. То есть подписывают люди утвержденный договор, а читают им для разъяснения нашу форму. Расхождений там нет, просто юридические нюансы изложены ясным языком", - рассказала Елена Титова.

Конференция в Минске входит в план мероприятий проекта "Искусство за инклюзию людей с инвалидностью (продление: продвижение интересов людей с инвалидностью)", который уже два года реализуется ОО "БелАПДИиМИ" при поддержке USAID. Участниками встречи стали эксперты из Беларуси, Бельгии, Молдовы, Латвии, а также представители международных организаций. Во время выступлений и дискуссий они постарались определить перспективы развития альтернативных форм самостоятельного проживания людей с инвалидностью в Беларуси.

Проект "Искусство за инклюзию людей с инвалидностью (продление: продвижение интересов людей с инвалидностью)" направлен на укрепление 52 организационных структур "БелАПДИиМИ" по всей стране. Это более 2,5 тыс. семей. "За два года проекта около 20 наших первичных организаций запустили различные услуги населению, в основном людям с инвалидностью. Но отмечу, что больше половины инициатив ориентированы на инклюзию. Во многих регионах открылись мастерские, где заняты наши ребята. В Новополоцке в этом месяце должны открыть пекарню-кафе, где будут работать люди с инвалидностью", - поделилась успехами Елена Титова.-0-