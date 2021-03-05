Проект постановления об обращении с животными согласовывается с госорганами - Минжилкомхоз

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров "Об обращении с животными" проходит внутреннюю процедуру согласования с государственными органами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"Минжилкомхоз постоянно привлекает экспертов при разработке нормативных правовых актов, в том числе при разработке проекта постановления Совмина, касающийся обращения с животными. Мы рассмотрели все внесенные ранее предложения, оценили каждое мнение и приняли согласованные с общественностью решения. Зоозащитное сообщество и каждый его представитель имеет равнозначный голос и возможность высказать свою точку зрения", - говорится в ответе министерства на массовые обращения граждан по вопросу создания гуманных условий содержания животных.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время проект документа проходит внутреннюю процедуру согласования с государственными органами. В случае возникновения спорных вопросов Минжилкомхоз организует его дополнительное обсуждение.-0-