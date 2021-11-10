Проект повышения грамотности по теме вакцинации среди молодежи стартует в Минске

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Вакцина для жизни" по повышению грамотности молодежи в вопросах иммунизации стартует в Минске 11 ноября, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

"Проект ориентирован на студенческую молодежь столицы по принципу "равный обучает равного". Этот принцип помогает через доверительное общение на равных подготовленных волонтеров со сверстниками распространять достоверную социально значимую информацию. Происходит это в виде тренингов, акций, консультаций, бесед. Лидеры определенной группы (в данном случае - старосты) обеспечивают информацией своих одногруппников. На повестке дня - актуализация и необходимость вакцинации против COVID-19", - пояснили организаторы.

Кроме распространения достоверной информации по вопросам иммунизации проект призван решить задачи мотивирования молодых людей на здоровый образ жизни, повышение позиции здоровья в шкале личностных ценностей. А также это способ привлечь саму молодежь к пропаганде вакцинации - занять полезной деятельностью.

На запуск проекта в городском Центре здоровья помимо его заведующего Снежаны Кавриго приглашены в том числе главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан и другие.-0-