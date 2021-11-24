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24 ноября 2021, 14:19

Проект расширения кладбища "Лесное" в Минске вынесут на общественное обсуждение

Фото из архива
Фото из архива

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение городского кладбища "Лесное" с выделением очередей строительства запланировано в Минске. Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой деятельности по объекту опубликовано на сайте администрации Заводского района столицы, сообщает БЕЛТА.

Заказчиком планируемой деятельности выступает ГП "Гордорстрой".

Земельный участок, выделенный под строительство объекта, ориентировочной площадью 115,3 га находится в юго-восточной части города Минска, слева от автомагистрали Минск - Могилев, вблизи полигона ТКО "Тростенецкий".

Кладбище "Лесное" открылось в марте текущего года, сначала под захоронения был выделен участок на 1,5 тыс. могил. В общей сложности погост рассчитан на 42,5 тыс. захоронений (рядовых одно- и двухместных, газонных, почетных, а также вертикальных и горизонтальных в колумбарных стаканах) и занимает более 30 га. Эта территория некрополя разделена на зоны непосредственно мест захоронения, автостоянки, разворотного кольца со стоянкой для автобусов, площадки для посадки и высадки пассажиров, ограждения с главными воротами.

Севернее освоенной территории расположены перспективные земли для расширения границ некрополя.

Отчет проведенной оценки воздействия на окружающую среду дорабатывается в этом месяце, после чего в ноябре-декабре состоится его общественное обсуждение, а к концу года государственная экологическая экспертиза примет окончательное решение по планируемой деятельности.-0-

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