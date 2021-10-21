Проект решения о благоустройстве и озеленении столицы рассмотрели в Мингорисполкоме

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова приняла участие в совещании в Мингорисполкоме, где рассматривался предварительный проект решения о благоустройстве и озеленении столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии по вопросам озеленения и благоустройства столицы приняли участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, его заместители, главы администраций, руководители организаций и предприятий.

"Чистота в белорусских городах - бренд, которым мы гордимся. Благоустройству и озеленению Минска уделяется особое внимание, потому что это столица. Для других она должна служить примером. Вопрос, который вынесен сегодня на рассмотрение Мингорисполкома, заслуживает пристального внимания, так как в благоустройстве и озеленении есть проблемы", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, к наведению порядка в столице необходимо привлекать не только организации, которые должны этим заниматься, но также предприятия и учреждения. "Должно быть тесное взаимодействие между городскими предприятиями, субъектами хозяйствования и другими. Например, сегодня прозвучало хорошее предложение от первого секретаря Минского городского комитета ОО "БРСМ" Романа Бондарука. Он предложил закреплять за молодежью определенные территории, на которых они будут наводить порядок. В этом направлении надо двигаться", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Чтобы улучшить ситуацию с благоустройством города, предлагается провести инвентаризацию объектов благоустройства, посадить деревья там, где это необходимо, и ухаживать за ними, бороться с инвазивными растениями.

Среди задач - создать не менее двух зон отдыха в каждом столичном районе, навести порядок вдоль Слепянской водной системы. Требуется комплексно благоустраивать территории во время капитального ремонта многоквартирных домов.

В проекте предлагается расширить ассортимент посадочного материала, который выращивается питомником "Бровки Минскзеленстрой". До 1 декабря "Минскзеленстрою" нужно будет определить планы развития зеленого хозяйства столицы на следующий год, а до 1 января 2022 года с привлечением специализированных организаций провести конкурс дизайн-проектов для благоустройства земель общего пользования.

Задача для "Мингорсвета" - до 1 декабря разработать перечни объектов, которые нуждаются в архитектурном и иллюстрационном освещении, установке объемных световых композиций.

Кроме этого, в Минске планируют периодически проводить мониторинг благоустройства города.

Решение будет дорабатываться с учетом замечаний и предложений, которые прозвучали во время мероприятия.-0-