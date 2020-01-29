Проект "С.С.С.Р о безопасности" напомнит пожилым людям Гомельской области о действиях при ЧС

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Развлекательно-обучающий проект "С.С.С.Р о безопасности", который пройдет сегодня в Гомеле, напомнит пожилым людям области о правилах поведения при ЧС, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

Аббревиатура в названии мероприятия расшифровывается как "Спасем. Сбережем. Сохраним. Расскажем о безопасности". "По первым буквам угадывается СССР. С этой эпохой связана тематика проекта, направленного на обучение пожилых людей правилам безопасности. В плане - беседы и видеосюжеты, интерактивные площадки, конкурсы и игры советского времени", - рассказали в управлении.

Площадкой для интерактива в стиле ретро станет Центр безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью.

Гостям праздника предложат поучаствовать в интеллектуальной игре "101 к одному", проверить и параллельно пополнить знания о безопасности. В программе дня - просмотр сюжетов из советских фильмов и мультфильмов, вспоминание пословиц и поговорок. Участники посетят музей пожарного дела, где познакомятся с историей становления и развития службы спасения.

"Присутствующие также смогут вспомнить молодость и поиграть в пожарное домино, противопожарные городки. Участникам предложат облачиться в настоящее обмундирование спасателя и в игровой форме попробовать потушить горящий дом", - отметили организаторы.

Учитывая возраст участников, будет организовано еще несколько площадок. Так, представители Красного Креста дадут полезные советы по сохранению здоровья, проведут тест на определение уровня сахара в крови и измерят артериальное давление. Не забыли организаторы о том, что участники молоды душой. Поэтому для них будут работать стилисты, которые помогут создать каждому желающему новый образ.

Еще один привет из СССР - праздничный концерт с известными песнями советской эпохи и вручение подарков.

Проект реализуется в рамках республиканской акции "Безопасность в каждый дом". Начало в 11.00.-0-