Проект "Уикенд в Лиде" для развития внутреннего туризма запускают в Гродненской области

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области стартует ориентированный на внутренних туристов проект "Уикенд в Лиде". Информация об этом была сегодня озвучена во время заседания областного координационного совета по туризму, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области активно развивают внутренний туризм. Планируется переформатировать работу туристско-информационных центров, создавать региональные туристические кластеры. Первый из них появится на базе Лидского района, где запускают туристический проект "Уикенд в Лиде", направленный на привлечение гостей из других регионов Беларуси. Проект объединит музеи, гостиницы, знаковые исторические объекты, предприятия (а производств, известных на всю страну и за ее пределами, в Лиде немало), учреждения культуры, агроусадьбы и другие привлекательные для туриста направления.

"Лида интересна по многим аспектам - история, производственный туризм, богатая культурная жизнь. Развлечение здесь может найти гость любого возраста. Что важно, уже есть положительные примеры государственно-частного партнерства в организации масштабных, привлекающих множество гостей мероприятий - рыцарский турнир, фестиваль хмеля, солода и воды и другие", - отметили во время заседания областного координационного совета по туризму.

Сейчас ведется подготовительная работа. Стартует проект в ближайшее время. Гостям предложат сразу несколько пакетов для интересного и познавательного отдыха в Лиде ориентированных на разные категории гостей, в том числе молодежный, корпоративный и семейный. Включать они будут размещение, питание, экскурсии, интерактивные развлечения по объектам и по интересам.

Немаловажным плюсом стала и логистика: добраться до Лиды из Минска, Гродно, других областных центров не составит труда. Развито и железнодорожное сообщение. В перспективе, если проект себя покажет хорошо, можно будет говорить и о запуске туристического поезда. Кроме того, в случае успеха Лиды по аналогичной схеме туристические кластеры создадут и в других районах области.-0-