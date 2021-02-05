Проект "Успешное отцовство" запускает союз женщин в Гродненской области

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект "Успешное отцовство", направленный на поддержку активно участвующих в воспитании и становлении детей мужчин, запускает союз женщин в Гродненской области. Об этом сегодня рассказала журналистам перед началом VIII отчетно-выборной конференции Гродненской областной организации ОО "Белорусский союз женщин" ее председатель Ирина Степаненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время конференции подвели итоги работы за прошедший период, обозначили планы на будущее. В центре внимания, отметила Ирина Степаненко, по-прежнему работа по повышению в обществе престижа женщины - матери, профессионала, общественного деятеля. Продолжит союз женщин и активное участие в общественно-политической жизни, реализации социальных программ, направленных на благотворительность, патриотическое и трудовое воспитание молодежи, сохранение памяти и традиций, развитие культурных и международных связей.

"Немало проектов направлено и на поддержку семей и традиционных ценностей. Мы считаем, что большая, дружная и крепкая семья должна стать одним из брендов Беларуси. Наряду с поддержкой материнства мы решили обратить внимание и на другие семейные аспекты. Поэтому и запускаем проект "Успешное отцовство", направленный на поддержку активно участвующих в воспитании и становлении детей мужчин. Одним из итогов станет форум успешных родителей, проведение которого планируется в декабре", - отметила Ирина Степаненко. Она подчеркнула, что эта идея, как и многие другие, была озвучена во время диалоговых площадок, которые прошли при подготовке к Всебелорусскому народному собранию.

"Всего было выдвинуто свыше 120 различных инициатив по наиболее волнующим нас всех темам. Связаны они были как с актуальными вопросами социальной защиты семьи, детства, материнства, молодежной политики, экономики, так и с общественно-политической ситуацией", - подчеркнула Ирина Степаненко. Она обратила внимание, что в Гродненской области было проведено почти два десятка женских диалоговых площадок, работали общественные приемные. К слову, более трети участников Всебелорусского народного собрания от Гродненской области - женщины.

Сегодня областная организация союза женщин объединяет более 30 тыс. человек. В организациях различных сфер - образования, здравоохранения, культуры, промышленности, сельского хозяйства, госуправления и других - действует более 850 первичек. Многие из инициатив, предложенных наиболее активными участницами организации, нашли отражение в региональных и республиканских проектах.-0-