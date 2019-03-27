Проекты по профилактике онкозаболеваний и болезней системы кровообращения запустили в Гомельской области

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проекты "Своевременная профилактика болезней системы кровообращения - залог здоровья" и "Забота о здоровье сегодня - активное долголетие завтра", направленный на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний, стартовали сегодня в Гомельской области. Об этом во время круглого стола сообщила исполняющая обязанности заведующего отдела общественного здоровья регионального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Короткевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Проекты ориентированы на жителей области разных возрастных групп, включая студенчество и людей трудоспособного возраста. К этой работе подключились также Гомельский областной клинический кардиологический центр, Гомельский областной клинический онкологический диспансер и другие медучреждения региона.

"Для профилактики неинфекционных заболеваний, в том числе болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, Гомельским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья совместно с организациями здравоохранения областного подчинения разработаны проекты для реализации на территории всех районов региона. Планы мероприятий утверждены приказами главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома", - уточнила Елена Короткевич. По ее словам, акцент будет сделан на интерактивные формы взаимодействия. "Важно получить обратную связь, заинтересовать людей, показать доступность мер профилактики. Иначе эффекта не достичь", - сказала она. Специалисты единогласны: предупредить или справиться с заболеванием на ранних стадиях гораздо легче.

Подчеркивая значимость профилактической работы, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Гомельского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Родько вспомнил китайскую поговорку, которая гласит, что болезнь нужно лечить еще за пять лет до ее появления. Поэтому в области проводится серьезная работа, направленная на обследование широкого круга гомельчан, в том числе находящихся в группе риска.

С 2017 года в регионе среди населения проводится скрининг основных локализаций рака. В большинстве случаев это рак молочной железы и шейки матки у женщин, а также рак предстательной железы у мужчин. Так, в 2018 году в Гомельской области выявлено более 8,3 тыс. новых случаев злокачественных образований. В то же время число летальных исходов от онкологических заболеваний людей трудоспособного возраста уменьшилось на 2,4%.

До конца года специалисты разных профилей в составе сводных групп посетят районы области. Широкий спектр мероприятий включает консультации, диагностику, тренинги, викторины, квест-игры и др.

Одним из первых в маршруте проектов станет Брагинский район, куда специалисты отправятся 29 марта.

По итогам акций будет проведен анализ, данные которого станут ориентиром для продолжения работы и новых проектов в 2019 году.-0-