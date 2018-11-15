Проекты по развитию Оршанского района дорабатывались с акцентом на меры реализации - Вовк

15 ноября, Дубровно /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Проекты комплексной программы развития Оршанского района на период до 2023 года и указа "О дополнительных мерах по созданию условий для ускоренного развития Оршанского района Витебской области" дорабатывались с акцентом на меры реализации запланированных мероприятий. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк.
"Основной вопрос связан с созданием четкого и прозрачного инструмента реализации всех проектов программы. Это самое главное, чтобы выполнить задачу главы государства", - отметил Виталий Вовк.
Помощник Президента акцентировал внимание на масштабности документа. Он содержит 18 крупных подпрограмм, каждая из которых направлена на соответствующий результат в определенной сфере (промышленности, сельском хозяйстве, деревообрабатывающей промышленности и т.д.). Одна из ключевых задач связана с наведением порядка.
Доработанные проекты программы развития Оршанского района Минэкономики должно внести в Администрацию Президента 16 ноября, добавил Виталий Вовк.-0-
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