Проекты развития рекреационных зон Бреста разработали студенты-архитекторы санкт-петербургского вуза

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета разработали проекты для обустройства пяти перспективных мест отдыха в Бресте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома, главный архитектор Бреста Николай Власюк.

Учащиеся архитектурного факультета и кафедры информационных технологий представили работы на конкурс студенческих проектов ArchEducational International Student Contest. Его инициатор - выпускник Брестского государственного технического университета Даниил Черетович. "В Санкт-Петербургском вузе он учится в аспирантуре и преподает. Даниил Черетович предложил студентам разработать проекты для пяти площадок Бреста, развитие которых сегодня актуально", - рассказал Николай Власюк.

Молодым людям предложили представить свое видение участков набережной Мухавца, территории в районе озер Большая и Малая Соя, площадки у археологического музея, Интендантского сквера по улице Папанина. Над проектами, объединившись в группы, трудились будущие архитекторы из Беларуси, России, Украины, Латвии, Казахстана и Финляндии. В финал конкурса вышли 12 работ. Их авторы будут отмечены дипломами и специальными призами.

"Мы увидели много свежих и интересных идей. Думаю, вполне возможно реализовать некоторые из решений", - подчеркнул главный архитектор города. Экспертная комиссия, в которую вошли белорусские и российские специалисты, присудили Гран-при конкурса "Port-Прасторе". Ее авторы презентовали комфортное общественное пространство с аутентикой места и максимальным сохранением объемно-планировочной структуры речного порта и ремонтных мастерских. Например, молодые архитекторы предложили Бресту идею о туристическом трамвае и саде на воде.

"Отдельно хотелось бы выделить проект города мастеров и ремесленников со смотровой площадкой и инфоцентром на месте слияния Мухавца и Западного Буга. Студенты предложили идею о возвращении исторически значимой территории с выходом к Бугу (сегодня она находится в погранзоне). Мне кажется, при соблюдении определенных условий проект вполне можно было бы реализовать", - считает уроженец Бреста Даниил Черетович.

Выставку студенческих работ планируется организовать в фойе Круглого зала Брестского горисполкома и Брестского государственного технического университета. Такая же развернется и в стенах Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета.-0-