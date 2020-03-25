Проезд в городском транспорте Лиды можно будет оплатить через смартфон

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проезд в городском транспорте Лиды можно будет оплатить с помощью смартфона, новую технологию планируется внедрить к маю. Об этом БЕЛТА сообщили в Лидском райисполкоме.

Филиал "Автобусный парк №2 г.Лида" работает над внедрением автоматизированной системы оплаты проезда. Директор автопарка Андрей Лапуть рассказал, что платежный сервис для мобильных устройств станет альтернативой привычному билету. Изображение с QR-кодом разместят в салоне каждого городского автобуса, а пассажир, отсканировав его, сможет оплатить проезд. Для расчетов понадобится только смартфон. Сохранится возможность и традиционной оплаты.

В городском сообщении Лиды сейчас 20 маршрутов (без учета экспериментальных), из них 16 маршрутов обслуживает филиал "Автобусный парк №2 г.Лида". Совершенствование системы оплаты проезда позволит, по расчетам, повысить окупаемость перевозок в районе.-0-