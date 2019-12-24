Проезд в Минске и пригороде подорожает с 26 декабря

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Мингорисполкома о повышении тарифов на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте прошло экспертизу Министерства юстиции и зарегистрировано на Национальном правовом интернет-портале. Подорожание произойдет с 26 декабря, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора ГП "Столичный транспорт и связь" Андрей Илларионов.
Разовые поездки на наземном транспорте и на метро подорожают на 5 копеек: стоимость билета в автобусах, троллейбусах и трамваях составит Br0,65, жетон метро обойдется в Br0,70. Такова же будет стоимость провоза ручной клади в соответствующих видах транспорта.
Для примера Андрей Илларионов привел изменения цены на некоторые проездные билеты. Так, безлимитный проезд в течение 30 суток на двух видах транспорта (включая метро) подорожает с Br37,53 до Br40,54, на трех видах (с метро) - с Br44,15 до Br47,74, четырех - с Br49,61 до Br53,66.
В пригородных автобусах проезд подорожает на 2 копейки за каждый километр. "Прошлый раз стоимость проезда в Минске повышалась в ноябре 2017 года, а по пригороду - три года назад", - добавил собеседник.-0-