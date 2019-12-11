Проезд в общественном транспорте подорожает в Могилевской области до конца года

11 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. До конца года в Могилевской области будут повышены тарифы на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении. Об этом БЕЛТА сообщил главный специалист отдела транспорта и коммуникаций Могилевского облисполкома Василий Калгин.

"До конца декабря в Могилевской области подорожает проезд в общественном транспорте. В городских троллейбусах и автобусах он вырастет на 5 копеек и составит 60 копеек. Тариф в пригородном транспорте станет выше на 1 копейку за 1 км проезда", - отметил он.

По словам Василия Калгина, увеличение стоимости проезда в общественном транспорте может вызвать рост цен и в маршрутных такси города.

Планируется, что до конца года для городской сети общественного транспорта закупят один троллейбус и три автобуса.-0-