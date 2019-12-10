Проезд в общественном транспорте в Витебской области до конца года подорожает

10 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области до конца года подорожает проезд в общественном транспорте, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по перевозкам и идеологической работе ОАО "Витебскоблавтотранс" Сергей Залесский.

По его словам, стоимость поездки на обычных маршрутах подрастет на 5 копеек: с 55 до 60. Повысится стоимость и экспрессных маршрутов, проездных. Все это будет прописано в готовящемся сейчас решении облисполкома по повышению тарифов на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении. "Повышение цен произойдет до конца этого года", - отметил Сергей Залесский.

Последнее подорожание проезда в общественном транспорте Витебской области произошло в конце ноября 2018 года. Тогда стоимость билетов выросла также на 5 копеек.-0-