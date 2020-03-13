Проездные билеты в стиле супрематизма появятся в Витебске

13 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В автобусах и троллейбусах Витебска с мая этого года появятся новые проездные билеты в стиле супрематизма, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор автобусного парка №1 областного центра Андрей Русакович.

На родине УНОВИСа продолжают праздновать 100-летие объединения. Недавно в Витебске местный автопарк совместно с Музеем истории Витебского народного художественного училища разработал новые проездные билеты. Их композиция состоит из геометрических форм разного размера. В них узнаются фирменные цвета и фигуры авангардного объединения. За основу проездного взяли одну из работ Казимира Малевича.

"В типографии отпечатано около 50 млн экземпляров. С мая проездные билеты поступят в продажу, - сказал Андрей Русакович. - Один из автобусов парка к "Славянскому базару" также планируем оформить в цветах супрематизма, маршрут его будет проходить через центр города".

Жители Витебска в среднем за месяц покупают около 100 тыс. проездных. Исходя из этих цифр, новой партии билетов должно хватить более чем на 40 лет.

В Беларуси в этом году отмечают 100-летие авангардного художественного объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства"). Оно основано по инициативе Казимира Малевича 14 февраля 1920 года педагогами и учащимися Витебского народного художественного училища для продвижения новаторских направлений в искусстве. С УНОВИСом связаны имена таких известных художников, как Эль Лисицкий, Вера Ермолаева, Лазарь Хидекель, Давид Якерсон, Нина Коган, Илья Чашник. Здание училища сохранилось до наших дней. С 2018 года там размещается Музей истории ВНХУ. За подготовку его экспозиции в январе коллектив Витебского центра современного искусства были удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства.-0-