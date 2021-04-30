Профактиву Витебской области в преддверии Праздника труда вручат почетные награды

30 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебске 20 представителям профактива области вручат почетные награды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного объединения профсоюзов.

Представители разных профессий и сфер деятельности соберутся на традиционной церемонии чествования лучших представителей профактива области. За многолетний добросовестный труд, плодотворную деятельность по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов 20 человек получат награды: благодарности от Федерации профсоюзов Беларуси, профсоюзные знаки почета, почетные грамоты областного объединения профсоюзов и другие. "Среди награжденных будут представители различных сфер и профессий. Это члены профактива - работники здравоохранения, образования, промышленности, аграрно-промышленного комплекса, строительной сферы Витебской области. Все они внесли весомый вклад в улучшение трудовых условий в своих коллективах, помогли коллегам разобраться со спорными вопросами, решить их проблемы", - рассказали в пресс-службе областного объединения профсоюзов.

Профсоюзы тесно сотрудничают с трудовыми коллективами для защиты прав и интересов работников. На Витебщине в этом направлении сделано немало: в 2020 году создано 166 первичных профорганизаций, более половины из них появились в частном секторе экономики.

Профсоюзные организации области оказали посильную помощь в профилактике распространения коронавирусной инфекции. За профсоюзные средства приобретали средства индивидуальной защиты, антисептики и дезинфицирующие препараты, из кассы взаимопомощи производились выплаты членам профсоюзов и медицинским работникам. Всего на эти цели из профсоюзных бюджетов направлено более Br2 млн.-0-