Профессия выбрала их

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 30 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:53 Нацбанк пояснил, в каких случаях у клиента могут потребовать вернуть кредит досрочно Экономика
12:51 В новой редакции декрета расширят понятие иностранной безвозмездной помощи - Кудревич Общество
12:34 В Республике Корея впервые за 2 месяца не зафиксировано ни одного локального случая COVID-19 В мире
12:34 Хатынь в 2019 году посетили 250 тыс. человек из 84 государств Регионы
12:29 Гомельчанка перевела аферисту $350 за трудоустройство в Германии Происшествия
12:28 В Беларуси планируют урегулировать вопрос возвращения денег туристам за путевки Общество
12:28 Семь капсул с землей с мест боев на территории Беларуси будут переданы российской стороне Общество
12:25 Нацбанк ожидает снижения спроса на потребительские кредиты после мартовского всплеска Экономика
12:15 БРСМ приглашает присоединиться к проекту "Цветы Великой Победы" онлайн Общество
12:13 Вашингтон объявил об успешных испытаниях лекарства от COVID-19 В мире
12:05 Беларусь рассчитывает привлечь ресурсы АБИИ для поддержки банковской системы Экономика
12:03 БОКК начало кампанию по сбору проднаборов для наиболее подверженных COVID-19 Общество
12:01 Компания Huawei на безвозмездной основе предоставила Беларуси систему дистанционной видеоконференцсвязи Технологии
11:51 Барановичи, Ляховичский район и Мотольский сельсовет занесены на областную доску Почета Регионы
11:50 Столинская детская школа искусств отметила новоселье Регионы
11:49 Витебские правоохранители задержали опасного рецидивиста Происшествия
11:46 В Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на $238 млн Общество
11:45 Минфин сформировал книгу заявок на покупку выпуска гособлигаций Беларуси в 10 млрд российских рублей Экономика
11:43 Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления от абитуриентов ждут по электронной почте Общество
11:38 Сборная Беларуси по пляжному футболу начала тренировочный сбор в Минске Спорт
11:37 Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске Общество
11:32 В Витебске площадка для проката продана в аренду с превышением цены в 116 раз Общество
11:29 Белорусские ученые с помощью клеточных технологий противостоят трудноизлечимым заболеваниям Общество
11:24 До +18°С ожидается в Беларуси 1 мая Общество
11:24 Предъявлено обвинение водителю легковушки по делу о ДТП с маршруткой в Молодечненском районе Происшествия
11:16 Резонансное дело о нападении на банки под Гомелем передано в суд Происшествия
11:12 Белорусские консульские службы в РФ продлили экстренный режим работы до 11 мая Общество
11:06 Внешний госдолг Беларуси в I квартале снизился на 2,9% до $16,6 млрд Экономика
11:06 "Славкалий" завершил строительство подстанции "Нежинская" Экономика
11:03 Число заразившихся COVID-19 в России превысило 100 тыс. В мире
Все новости
Все новости
Регионы
30 апреля 2020, 12:16

Профессия выбрала их

С раннего утра в инструментальном цехе БелАЗа шумят токарные станки. Слесарь изучает чертежи, фрезеровщики и токари изготавливают детали оснастки. От их мастерства зависит весь производственный процесс. Каково это – создавать мировые легенды, вдыхать в инструмент жизнь, дома и на работе всегда быть вместе, накануне Праздника труда рассказали передовики предприятия – представители династии Банцер.

Высший пилотаж от слесаря

Именно о такой, полезной и важной для всех профессии, и мечтал когда-то Виталий Банцер – глава династии. Он первым пришел на БелАЗ в 1975 году, начинал с водителя погрузчика. И сейчас, несмотря на пенсионный возраст, продолжает трудиться – огнеупорщиком.

По распределению после окончания Жодинского машиностроительного училища №75 пришли на завод слесарями-инструментальщиками и его сыновья – Дмитрий и Сергей. По словам Сергея, профессия его сама выбрала.

– В детстве, как и многие мальчишки, постоянно что-то мастерил, пилил, вырезал, разбирал и собирал различные механизмы, ремонтировал велосипеды... Когда пришло время определяться, чем в жизни заниматься, сразу подумал о машиностроении, – уверяет Сергей Витальевич. – Хотелось делать своими руками то, что принесет пользу людям. В мое время работать в машиностроении считалось престижным. Тем более на БелАЗе. Во всем Советском Союзе знали о легендарных самосвалах! Это сейчас молодежь больше стремится в программисты. А у нас мечты были другие.

Сергей Витальевич уверен, что нашел свое истинное призвание – все же уже 30 лет на БелАЗе!

– Мне нравится моя профессия. Люблю изучать чертежи, каждый день решать сложные, но интересные задачи, а затем наблюдать за результатами. Все это придает сил, хочется идти вперед, осваивать новое, – признается мужчина.

В инструментальном цехе изготавливается оснастка, инструменты, которые необходимы для работы на станках. А слесарное дело – это высший пилотаж. И чертежи нужно уметь читать, и технологию металлов знать.

– На нашем участке изготавливают режущий инструмент. Слесарь собирает воедино всю работу токарей, фрезеровщиков, операторов ЧПУ. Что-то нужно доработать, придать инструменту окончательный вид. Задача слесаря – вдохнуть в него жизнь, – поясняет наш собеседник.

Сергей Банцер рассказывает, что многое на заводе уже поменялось – все развивается, осваивается современное оборудование, появляются новые модели машин. Тридцать лет назад БелАЗ выпускал самосвалы грузоподъемностью около 250 тонн. Сегодня рекордсменом в мире машиностроения считается легендарный 450-тонник! Этот гигант включен в две книги рекордов – Книгу рекордов СНГ и Европы.

– Наверное, приятно быть причастным к созданию машины-легенды?

– Конечно, это непередаваемое чувство. Когда в новостях по телевизору показывают, как наши машины осваивают за границей, испытываешь гордость. Ведь это – результат общего труда многих поколений белазовцев. И в то же время – немного волнуешься, переживаешь: как оценят наши машины? Мы все болеем за дело, –

отвечает Сергей Банцер.

В одном цехе, инструментальном, с Сергеем Витальевичем трудятся его супруга Татьяна Александровна (распределитель работ) и сын Михаил.

Лирика в "физике"

Михаил Банцер – из нового поколения белазовцев. Он – оператор станков ЧПУ. Пару лет назад в инструментальном цехе установили линию осевого режущего инструмента. Михаил стал одним из тех, кто занялся ее освоением.

– Инструментальный цех всегда считался элитным, образцово-показательным. И работа здесь довольно творческая, – поделился Михаил.

– Творческая? – переспрашиваю с удивлением.

– Конечно! Мы экспериментируем, проводим испытания. Постоянно работаем над новыми инструментами, пытаемся изготовить аналоги зарубежного режущего инструмента. И в нашем деле важна высокая точность.

Кстати, когда-то Михаил принимал участие в создании мини-модели карьерной техники. Кто не знает, это точные копии реальных самосвалов в масштабе 1:50, выполненные из металла. В свободное время парень занимается музыкой. Вместе с ребятами из других цехов организовали группу. Несколько лет назад Михаил вместе с дядей Дмитрием Витальевичем принимали участие в конкурсе самодеятельности на заводе и заняли призовое место.

– Каково это – работать всей семьей в одном цехе?

– Здорово! Человек треть жизни проводит на работе.

А мы имеем возможность общаться друг с другом больше, чем другие. Утром вместе идем на завод, встречаемся на обеде – разговариваем, делимся последними новостями.

Совсем скоро заводская династия Банцер пополнится. Осенью придет из армии сын Дмитрия Витальевича – Владислав. Еще до призыва он успел поработать здесь. В семье надеются, что он попадет в инструментальный цех.

Антонина БЛИЗНЮК.

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БелАЗ машиностроение
Новости рубрики Регионы
В мемориальном комплексе "Хатынь". Фото из архива Хатынь в 2019 году посетили 250 тыс. человек из 84 государств
Фото из архива Барановичи, Ляховичский район и Мотольский сельсовет занесены на областную доску Почета
Фото из архива Столинская детская школа искусств отметила новоселье
Фото из архива В Витебской области завершился отопительный сезон
Фото из архива В Минской области планируют обеспечить жильем в этом году более 3,1 тыс. многодетных семей
Фото из архива В Минске открывается сезон фонтанов
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели
Детские пособия, социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 мая
В Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента с подтвержденным COVID-19
100 месяцев рассрочки в престижных жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"!
Топ-новости
В Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на $238 млн
Как нанимателю обеспечить госпособия работникам в трудное время
В Беларуси планируют урегулировать вопрос возвращения денег туристам за путевки
БОКК начало кампанию по сбору проднаборов для наиболее подверженных COVID-19
Семь капсул с землей с мест боев на территории Беларуси будут переданы российской стороне
Нацбанк ожидает снижения спроса на потребительские кредиты после мартовского всплеска
Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления от абитуриентов ждут по электронной почте
Беларусь рассчитывает привлечь ресурсы АБИИ для поддержки банковской системы
Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске
Руководители госорганов в мае проведут приемы граждан в Совмине
БРСМ приглашает присоединиться к проекту "Цветы Великой Победы" онлайн
ЮНИСЕФ в Беларуси объявил сбор средств для закупки медоборудования
Операторы связи к 9 Мая подготовили акции для ветеранов ВОВ
Китай поставил в Беларусь супербыстрый станок для производства масок
Для диверсификации поставок нефти - в Беларуси в этом году начнут строить нефтепровод Гомель-Горки
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.