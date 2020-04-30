Профессия выбрала их

С раннего утра в инструментальном цехе БелАЗа шумят токарные станки. Слесарь изучает чертежи, фрезеровщики и токари изготавливают детали оснастки. От их мастерства зависит весь производственный процесс. Каково это – создавать мировые легенды, вдыхать в инструмент жизнь, дома и на работе всегда быть вместе, накануне Праздника труда рассказали передовики предприятия – представители династии Банцер.

Высший пилотаж от слесаря

Именно о такой, полезной и важной для всех профессии, и мечтал когда-то Виталий Банцер – глава династии. Он первым пришел на БелАЗ в 1975 году, начинал с водителя погрузчика. И сейчас, несмотря на пенсионный возраст, продолжает трудиться – огнеупорщиком.

По распределению после окончания Жодинского машиностроительного училища №75 пришли на завод слесарями-инструментальщиками и его сыновья – Дмитрий и Сергей. По словам Сергея, профессия его сама выбрала.

– В детстве, как и многие мальчишки, постоянно что-то мастерил, пилил, вырезал, разбирал и собирал различные механизмы, ремонтировал велосипеды... Когда пришло время определяться, чем в жизни заниматься, сразу подумал о машиностроении, – уверяет Сергей Витальевич. – Хотелось делать своими руками то, что принесет пользу людям. В мое время работать в машиностроении считалось престижным. Тем более на БелАЗе. Во всем Советском Союзе знали о легендарных самосвалах! Это сейчас молодежь больше стремится в программисты. А у нас мечты были другие.

Сергей Витальевич уверен, что нашел свое истинное призвание – все же уже 30 лет на БелАЗе!

– Мне нравится моя профессия. Люблю изучать чертежи, каждый день решать сложные, но интересные задачи, а затем наблюдать за результатами. Все это придает сил, хочется идти вперед, осваивать новое, – признается мужчина.

В инструментальном цехе изготавливается оснастка, инструменты, которые необходимы для работы на станках. А слесарное дело – это высший пилотаж. И чертежи нужно уметь читать, и технологию металлов знать.

– На нашем участке изготавливают режущий инструмент. Слесарь собирает воедино всю работу токарей, фрезеровщиков, операторов ЧПУ. Что-то нужно доработать, придать инструменту окончательный вид. Задача слесаря – вдохнуть в него жизнь, – поясняет наш собеседник.

Сергей Банцер рассказывает, что многое на заводе уже поменялось – все развивается, осваивается современное оборудование, появляются новые модели машин. Тридцать лет назад БелАЗ выпускал самосвалы грузоподъемностью около 250 тонн. Сегодня рекордсменом в мире машиностроения считается легендарный 450-тонник! Этот гигант включен в две книги рекордов – Книгу рекордов СНГ и Европы.

– Наверное, приятно быть причастным к созданию машины-легенды?

– Конечно, это непередаваемое чувство. Когда в новостях по телевизору показывают, как наши машины осваивают за границей, испытываешь гордость. Ведь это – результат общего труда многих поколений белазовцев. И в то же время – немного волнуешься, переживаешь: как оценят наши машины? Мы все болеем за дело, –

отвечает Сергей Банцер.

В одном цехе, инструментальном, с Сергеем Витальевичем трудятся его супруга Татьяна Александровна (распределитель работ) и сын Михаил.

Лирика в "физике"

Михаил Банцер – из нового поколения белазовцев. Он – оператор станков ЧПУ. Пару лет назад в инструментальном цехе установили линию осевого режущего инструмента. Михаил стал одним из тех, кто занялся ее освоением.

– Инструментальный цех всегда считался элитным, образцово-показательным. И работа здесь довольно творческая, – поделился Михаил.

– Творческая? – переспрашиваю с удивлением.

– Конечно! Мы экспериментируем, проводим испытания. Постоянно работаем над новыми инструментами, пытаемся изготовить аналоги зарубежного режущего инструмента. И в нашем деле важна высокая точность.

Кстати, когда-то Михаил принимал участие в создании мини-модели карьерной техники. Кто не знает, это точные копии реальных самосвалов в масштабе 1:50, выполненные из металла. В свободное время парень занимается музыкой. Вместе с ребятами из других цехов организовали группу. Несколько лет назад Михаил вместе с дядей Дмитрием Витальевичем принимали участие в конкурсе самодеятельности на заводе и заняли призовое место.

– Каково это – работать всей семьей в одном цехе?

– Здорово! Человек треть жизни проводит на работе.

А мы имеем возможность общаться друг с другом больше, чем другие. Утром вместе идем на завод, встречаемся на обеде – разговариваем, делимся последними новостями.

Совсем скоро заводская династия Банцер пополнится. Осенью придет из армии сын Дмитрия Витальевича – Владислав. Еще до призыва он успел поработать здесь. В семье надеются, что он попадет в инструментальный цех.

Антонина БЛИЗНЮК.

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА