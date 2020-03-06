Профессионализм и ответственность позволяют женщинам достигать высот в разных сферах - Соловей

6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профессионализм и ответственность позволяют современным женщинам достигать больших высот в разных сферах. На этом сделал сегодня акцент в поздравительной речи председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на торжественном мероприятии, посвященном Дню женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

Участницами праздника в общественно-культурном центре стали представительницы всех районов области.

Губернатор подчеркнул, что женщина олицетворяет начало жизни, гармонию мира и красоту. "Профессионализм и ответственность позволяют вам достигать больших высот во всех сферах: от бизнеса и политики до здравоохранения и образования. Деловая женщина - это символ эпохи", - сказал он.

По словам Геннадия Соловья, в Гомельской области более 17 тыс. многодетных семей. Орденом Матери награждены 1530 женщин, из которых 90 удостоены высокой награды в прошлом году. В регионе 1837 приемных матерей и родителей-воспитателей, теплом сердец которых согреты почти 3,5 тыс. мальчиков и девочек.

"В ваших нежных руках находится самое дорогое - семейное счастье, дети и спокойная старость наших родителей", - обратился к женщинам председатель облисполкома. Он поблагодарил их за жизнелюбие, доброту и поистине ангельское терпение, пожелал ярких событий в жизни, удачи в делах, здоровья, благополучия, радости.

На торжественном мероприятии назвали имена обладательниц титула "Женщина года в Гомельской области". Награды вручили в семи номинациях.

Семь "Женщин года" наградили в Гомельской области "Гомельская область гордится своими женщинами. Ваш творческий потенциал, талант, стремление к гармонии и стабильности, оптимизм и мудрость - залог благополучия региона", - сказал на церемонии председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Приятным подарком для прекрасных дам стали музыкальные номера, подготовленные Гомельскими городскими оркестрами.

Участница праздника - многодетная мама, приемный родитель Лариса Грицева считает, что весенний День женщин дарит дополнительную порцию комплиментов, радости, улыбок. "У меня шесть девчонок - от 8 до 31 года. 8 Марта для нас это время, когда мы стараемся подарить друг другу побольше внимания, теплых слов поздравлений", - поделилась собеседница. По ее словам, нет большего счастья для женщины, чем видеть счастье в глазах своих детей.-0